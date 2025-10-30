Na Bahamách prebiehajú evakuácie a úrady varujú pred extrémnymi dažďami a vysokými vlnami.
Hurikán Melissa zasiahla Karibik s obrovskou silou a spôsobila smrteľné následky. Najmenej 29 ľudí prišlo o život na Jamajke a Haiti, vrátane 10 detí, a desať osôb je stále nezvestných, informuje agentúra Reuters.
V stredu nadránom Melissa dopadla na južné pobrežie Kuby neďaleko mesta Chivirico s vetrom rýchlosťou 195 km/h, pričom išlo už o hurikán 1. kategórie, informuje National Hurricane Center. Hurikán sa pohybuje na severovýchod rýchlosťou 25 km/h a očakáva sa, že v najbližších dňoch môže opäť zosilnieť.
Only Jah knows if Jamaica will survive this.”— Mkubwa Global (@MkubwaGlobal) October 29, 2025
53 inches of rain in 10 hours. 195-mph winds. Surge on top. Unthinkable power. 🇯🇲#Jamaica #Hurricane #Caribbean #DisasterAlert #ClimateEmergency #PrayForJamaica pic.twitter.com/jch3i6jJOG
Na Bahamách prebieha evakuácia približne 1 500 ľudí, lety sú pozastavené a minister pre riadenie katastrof vyzval obyvateľov juhovýchodných ostrovov, aby zostali doma. Silné dažde, nárazový vietor a výpadky elektriny zasiahli ostrovy Inagua, Acklins, Crooked Island a Mayaguana. Očakáva sa až 250 mm zrážok a vlny vysoké až 2,4 metra.
Na Kube hlásia bleskové povodne, zaplavené sú mestá vrátane Santiaga de Cuba, pričom 77 % krajiny je bez elektriny. Kubánsky prezident Miguel Diaz-Canel vyzval obyvateľov, aby zostali ostražití a dodržiavali bezpečnostné opatrenia, píše web CNN.