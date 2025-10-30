Maďarsko je pri väčšine dovozu ropy a plynu závislé od Moskvy.
Americký prezident Donald Trump sa 8. novembra stretne s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Nemenovaný americký zdroj pre Bloomberg uviedol, že miesto stretnutia ešte nie je známe, avšak dátum je už istý.
Orbán sa chystá do Washingtonu
Server pripomína, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó nedávno uviedol, že Orbán sa stretne s Trumpom vo Washingtone, kde budú diskutovať o maďarských krokoch proti vplyvu amerických sankcií na ruské ropné spoločnosti. Orbán v pondelok v Ríme takisto povedal, že čoskoro odcestuje do Washingtonu, kde bude rokovať o sankciách proti Rusku.
Maďarsko je vo väčšine dovozu ropy a plynu závislé od Moskvy. Na rozdiel od mnohých krajín Európskej únie, ktoré sa po ruskej invázii na Ukrajinu snažili znížiť svoju závislosť od ruských energií, Maďarsko svoj dovoz z Ruska zvýšilo. Táto závislosť teraz predstavuje pre Maďarsko riziko, keďže Spojené štáty uvalili sankcie na najväčších ruských producentov ropy.