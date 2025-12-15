Kategórie
Natália Mišániová
dnes 15. decembra 2025 o 17:34
Čas čítania 0:15

Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá

Zdroj: Unsplash/Lena Balk

Pri jej výpočte zohráva úlohu nielen počet osôb v byte, ale aj lokalita či spôsob dodávky tepla.

Výška adresnej energopomoci sa neurčuje jednotnou sumou pre všetkých. Presné podmienky a kritériá stanovuje každoročne nariadenie vlády SR.

Pri domácnostiach napojených na centrálne zásobovanie teplom sa výška pomoci môže líšiť podľa lokality. Do výpočtu vstupuje nielen počet osôb s trvalým pobytom v byte, ale aj jeho rozloha či podiel na spoločných častiach bytového domu. Práve tieto faktory ovplyvňujú konečnú výšku poskytnutej energopomoci.

atómová elektráreň, nukleárna reakcia, energia, energetika
Zdroj: Pexels/Michael Gattorna
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Energie Správy z domova
