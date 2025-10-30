Finančná správa spustila kontrolnú akciu „Návrat 2“, ktorá sa zameriava na podnikateľov, ktorí obchádzajú systém e-kasa a používajú podvodné pokladnice.
Finančná správa Slovenskej republiky od septembra spustila novú kontrolnú akciu s názvom „Návrat 2“, ktorá sa zameriava na podnikateľov porušujúcich povinnosť evidencie tržieb v systéme e-kasa. Ide o pokračovanie minuloročnej akcie, pri ktorej kontroly odhalili porušenie zákona v takmer 27 % prípadov. Výsledkom bolo vyše 100-tisíc eur na pokutách, desiatky uzavretých prevádzok a viaceré návrhy na zrušenie živností.
Jesenné kontroly sa podľa finančnej správy nebudú týkať len prevádzok, ktoré už v minulosti porušili zákon, ale aj subjektov s podozrivo nízkymi tržbami. Zvýšená pozornosť sa bude venovať takzvaným podvodným pokladniciam, ktoré umožňujú falšovať účtenky a obchádzať systém e-kasa. Takéto konanie podľa úradov narúša férovú hospodársku súťaž a poškodzuje poctivých podnikateľov.
Podľa zákona hrozí za porušenie povinností pokuta do 20-tisíc eur, pri opakovanom porušení až do 30-tisíc eur. Finančná správa zároveň upozorňuje, že v závažných prípadoch môže zakázať predaj alebo poskytovanie služieb a podať návrh na zrušenie živnosti. Podnikateľom odporúča preveriť funkčnosť svojich pokladníc a spotrebiteľov vyzýva, aby si účtenky vždy pýtali. Celý článok si prečítaš tu.
