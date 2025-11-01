Úrad vlády SR kritizuje zaradenie Roberta Fica do rebríčka „predátorov slobody tlače“.
- Úrad vlády Slovenskej republiky v piatok ostro odmietol „pseudorebríček“ organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá zaradila premiéra SR Roberta Fica medzi „predátorov slobody tlače“. Tento rebríček podľa úradu vlády ignoruje fakty a chráni pôvodcov agresivity.
- RSF podľa úradu namiesto nestranného monitorovania slobody médií vytvorili pseudorebríček, ktorým sa zaradili medzi tých, ktorí sa zo strážcov demokracie stávajú politickými aktivistami.
- Úrad vlády SR tvrdí, že RSF tiež prehliadajú zodpovednosť médií za šírenie nenávisti a podnecovanie atmosféry spoločenskej agresivity, ktorá viedla až k fyzickým útokom na politikov.
Citát: „Takéto hodnotenie je o to absurdnejšie, že tá istá organizácia dlhodobo mlčala pri útokoch štátnych predstaviteľov na slobodné médiá v rokoch 2020 – 2023 a nereagovala na konkrétne prípady zastrašovania či diskreditácie novinárov s iným názorom,“ uviedol úrad vlády.
Širší kontext: Fico počas celej svojej politickej kariéry vždy obhajoval slobodu tlače a slova, konštatuje úrad. Nikdy podľa neho neinicioval ani nepodporil legislatívne kroky smerujúce k obmedzovaniu práce novinárov, ale naopak dôsledne apeloval na zodpovednosť médií a podporoval pluralitu názorov vrátane existencie alternatívnych médií.
Fico je podľa svojho úradu počas politickej kariéry cieľom nevyberaných mediálnych útokov, ktoré nezodpovedajú realite, ale odrážajú politické preferencie ich autorov. „Preto aj podobné rebríčky považujeme za tendenčné, neobjektívne a manipulujúce obraz o Slovensku,“ uzavrel tlačový a informačný odbor.
Organizácia RSF každoročne vydáva zoznam „Predátori slobody tlače“, v ktorom podľa svojich vyjadrení poukazuje na tých, ktorí bezohľadne potláčajú slobodu tlače. „Predátorov“ rozdeľuje do piatich kategórií: politickej, bezpečnostnej, ekonomickej, právnej a sociálnej. Slovenského premiéra zaradila do poslednej z menovaných kategórií. Uviedla, že Ficovi sa nepáči vyšetrovanie korupcie a zneužívania právomocí politikov, pričom novinárov viackrát verejne označil rôznymi expresívnymi výrazmi.
„Jeho verbálne útoky podnietili hrozby voči novinárom a dokonca viedli k vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka v roku 2018,“ píšu vo svojom hodnotení Reportéri bez hraníc. Dodali, že v uplynulých rokoch boli v SR prijaté autoritárske opatrenia vrátane politickej kontroly verejnoprávneho vysielania a obmedzení prístupu k informáciám, ktoré má štát.
