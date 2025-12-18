Zamestnancovi kníhkupectva pomohli dvaja muži, ktorí zlodeja zadržali až do príchodu policajtov.
Polícia obvinila 36-ročného Mária M. z Bratislavy, ktorý chcel v utorok (16. 12.) ukradnúť v obchodnom centre na bratislavskej ulici Mlynské Nivy knihy. Predajcovi nastriekal do očí slzný sprej. Vďaka reakcii okoloidúcich však muža ihneď chytili.
„Obvinený muž vošiel do jedného z kníhkupectiev, kde si do tašky vložil 12 kusov kníh v celkovej hodnote takmer 300 eur,“ uviedol hovorca. Pri odchode z predajne ho chcel zadržať zamestnanec kníhkupectva.
„Muž pri následnej konfrontácii vytiahol slzný sprej a opakovane nastriekal zamestnancovi kníhkupectva do očí s úmyslom ponechať si odcudzené knihy,“ doplnil Szeiff.
Na pomoc zamestnancovi prišli podľa hovorcu dvaja muži a pomohli zlodeja zadržať až do príchodu policajtov. Tí ho neskôr previezli do cely policajného zaistenia. Muž čelí obvineniu z trestného činu výtržníctva.