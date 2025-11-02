Kategórie
TASR
dnes 2. novembra 2025 o 7:22
Čas čítania 1:26

Slovákom rastú čisté mzdy najpomalšie v regióne. Máme najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie práce

Slovákom rastú čisté mzdy najpomalšie v regióne. Máme najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie práce
Zdroj: FreeIMG, TASR/Henrich Mišovič

Krajiny V4 zrýchľujú rast čistých miezd, v SR sú však najnižšie.

  • Krajiny V4 v posledných rokoch zrýchľujú rast čistých miezd, Slovensko je však spomedzi nich na poslednom mieste. Tento vývoj nie je dôsledkom neochoty zamestnávateľov zvyšovať mzdy, ale vysokým daňovo-odvodovým zaťažením práce v SR.
  • Na základe dát medzinárodnej poradenskej spoločnosti Forvis Mazars v období rokov 2016 až 2025 sa čisté mzdy v súkromnom sektore v Česku, Maďarsku a Poľsku takmer zdvojnásobili, avšak na Slovensku vzrástli len o viac ako polovicu.
  • Zatiaľ čo v Česku sa čistá mzda zvýšila o 77 %, v Poľsku o 108 % a v Maďarsku o 112 %, tak v SR to bolo len o 54 %. V roku 2016 mali Slováci druhé najvyššie čisté mzdy spomedzi krajín V4, v súčasnosti ich majú najnižšie.

Citát: „Zamestnávatelia mzdy zvyšujú, no rast hrubej mzdy sa do čistej mzdy premieta len čiastočne, keďže veľkú časť zhltnú odvody a dane. Kým v iných krajinách regiónu boli prijaté reformy, ktoré zefektívňovali daňovo-odvodový systém alebo zvyšovali nezdaniteľnú časť základu dane, Slovensko si udržuje systém, ktorý z každého eura vynaloženého na mzdy odčerpáva výrazne viac,“ uviedla analytička Diana Motúzová z Klubu 500.

Širší kontext: Analytička vysvetlila, že zo superhrubej mzdy si slovenský zamestnanec ponechá iba 51,5 %, kým v Česku je to 54,9 %, v Poľsku 57,2 % a v Maďarsku 58,9 %. Tento rozdiel podľa nej neodráža len ekonomickú výkonnosť štátu, ale najmä nastavenie daňovo-odvodového systému, ktorý zvyšuje náklady na prácu a zároveň znižuje čistý príjem pracovníkov.

Dôležitým faktorom pri mzdách je tiež nezdaniteľná časť základu dane, ktorá sa v minulosti pohybovala približne na úrovni minimálnej mzdy, no v posledných rokoch rastie pomalším tempom. Aj v dôsledku toho v súčasnosti podľa analytičky nízkopríjmoví zamestnanci odvádzajú daň z príjmu, čo obmedzuje rast ich čistých miezd a znižuje efekt zvyšovania hrubých miezd.

„Efektívnou cestou, ako zvýšiť čisté príjmy nízkopríjmovej časti obyvateľstva, by preto mohlo byť práve zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Ak chce štát, aby mali ľudia vyššie čisté mzdy, nemôže donekonečna zvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie práce. Slovensko dnes čelí štrukturálnej výzve, ktorá si vyžaduje zásadnú reformu systému daní a odvodov. Len znížením odvodov a úpravou daňových parametrov možno dosiahnuť, aby sa rast produktivity a snaha zamestnávateľov odmeňovať svojich pracovníkov prejavili aj v reálnych čistých príjmoch,“ dodala Motúzová.

Správy z domova
