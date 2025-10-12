Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 12. októbra 2025 o 12:38
Čas čítania 0:46

Migál tvrdí, že Pellegrini riadi Hlas z pozadia. Prezident má vraj „diabolský plán“, ako zvrhne vládu

Kategória:
Slovensko
Migál tvrdí, že Pellegrini riadi Hlas z pozadia. Prezident má vraj „diabolský plán“, ako zvrhne vládu
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Migál tvrdí, že Pellegrini riadi Hlas z pozadia.

Minister investícií Samuel Migaľ tvrdí, že prezident Peter Pellegrini naďalej ovplyvňuje dianie v strane Hlas-SD. Podľa neho prezident zpozadia riadi bývalú stranu, ktorej bol dlhoročným lídrom. V relácii Joj 24 uviedol, že jeho vyjadrenia o diabolskom pláne prezidenta posilniť moc a povaliť vládu vychádzajú z informácií, ktoré dostáva z prostredia Hlasu.

„Pán prezident má stále dosah na stranu Hlas, ja otvorene hovorím, že túto stranu z pozadia riadi. Keď dnes vidíme, aké má strana Hlas preferencie a aké ich má prezident, vidím za tým tú politiku, ktorá sa robí v Prezidentskom paláci,“ povedal Migaľ. Aký konkrétny plán má podľa neho prezident pripravený, nešpecifikoval. Tvrdí však, že Hlas má blízko k Progresívnemu Slovensku a podľa jeho slov sa to začne ukazovať, čím bližšie bude k voľbám.

 

Minister dodal, že je otvorený spolupráci s inými politickými subjektmi. Najskôr však chce spolu s Radomírom Šalitrošom dosiahnuť konkrétne výsledky na ministerstve. „Nemáme zatvorené dvere pred nikým. Pokiaľ to budú slušní ľudia, ktorí išli do politiky a sú sklamaní z toho, čo im Hlas priniesol, budeme s nimi spolupracovať,“ povedal. Nevylúčil ani možnosť, že v budúcnosti založí vlastnú stranu alebo sa spojí s iným politickým subjektom.

1. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 0:28 Minister Migaľ tvrdí, že prezident Pellegrini plánuje povaliť vládu. Upozorňuje aj na politické intrigy v pozadí Minister Migaľ tvrdí, že prezident Pellegrini plánuje povaliť vládu. Upozorňuje aj na politické intrigy v pozadí
1. októbra 2025 o 19:10 Čas čítania 0:25 Kancelária prezidenta reaguje: Tvrdenia ministra Migaľa o úradníckej vláde majú byť nepravdivé Kancelária prezidenta reaguje: Tvrdenia ministra Migaľa o úradníckej vláde majú byť nepravdivé
6. augusta 2025 o 13:41 Čas čítania 0:46 Minister Migaľ po operácii srdca odchádza do domáceho liečenia. Do práce sa chce vrátiť na jeseň Minister Migaľ po operácii srdca odchádza do domáceho liečenia. Do práce sa chce vrátiť na jeseň
Peter Pellegrini Samuel Migaľ Správy z domova Vláda Roberta Fica
