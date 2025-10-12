Migál tvrdí, že Pellegrini riadi Hlas z pozadia.
Minister investícií Samuel Migaľ tvrdí, že prezident Peter Pellegrini naďalej ovplyvňuje dianie v strane Hlas-SD. Podľa neho prezident zpozadia riadi bývalú stranu, ktorej bol dlhoročným lídrom. V relácii Joj 24 uviedol, že jeho vyjadrenia o diabolskom pláne prezidenta posilniť moc a povaliť vládu vychádzajú z informácií, ktoré dostáva z prostredia Hlasu.
„Pán prezident má stále dosah na stranu Hlas, ja otvorene hovorím, že túto stranu z pozadia riadi. Keď dnes vidíme, aké má strana Hlas preferencie a aké ich má prezident, vidím za tým tú politiku, ktorá sa robí v Prezidentskom paláci,“ povedal Migaľ. Aký konkrétny plán má podľa neho prezident pripravený, nešpecifikoval. Tvrdí však, že Hlas má blízko k Progresívnemu Slovensku a podľa jeho slov sa to začne ukazovať, čím bližšie bude k voľbám.
Minister dodal, že je otvorený spolupráci s inými politickými subjektmi. Najskôr však chce spolu s Radomírom Šalitrošom dosiahnuť konkrétne výsledky na ministerstve. „Nemáme zatvorené dvere pred nikým. Pokiaľ to budú slušní ľudia, ktorí išli do politiky a sú sklamaní z toho, čo im Hlas priniesol, budeme s nimi spolupracovať,“ povedal. Nevylúčil ani možnosť, že v budúcnosti založí vlastnú stranu alebo sa spojí s iným politickým subjektom.