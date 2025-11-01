Počasie na Dušičky bude nezvyčajne teplé.
Víkend bude veľmi teplý. Na juhu môže byť až 20 stupňov Celzia, v nížinách až 22 stupňov Celzia. V nedeľu sa môže ojedinele objaviť slabý dážď. Vyplýva to z informácií, ktoré na sociálnej sieti uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav.
„Denné maximá budú na aktuálnu ročnú dobu veľmi vysoké na úrovni 12 až 18, na juhu môže byť lokálne (najmä na juhu Podunajskej nížiny) až okolo 20 stupňov Celzia. V niektorých oblastiach nebudeme ďaleko teplotných rekordov, ktoré sú na začiatku novembra na úrovni od 17 stupňov Celzia v podhorských oblastiach po 22 stupňov Celzia v nížinách,“ uviedol SHMÚ.
V sobotu bude cez deň prevládať polojasné až oblačné počasie, prechodne, najmä ráno a dopoludnia, môže byť až zamračené. Zrážky sa neočakávajú. Nedeľa by mala byť oblačnejšia, väčšinou bude oblačno až zamračené. Ojedinele sa môže vyskytnúť slabý dážď alebo mrholenie, k večeru môže v západnej polovici miestami slabo spŕchnuť.