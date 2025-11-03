Vietor utíši a nasledujúce dni prinesú pokojné, suché a na november mimoriadne príjemné počasie.
Slovenskom prechádza studený front, ktorý so sebou priniesol dážď a citeľné ochladenie. Na viacerých miestach, najmä na severe krajiny, napršalo do 15 mm zrážok. Po prechode frontu sa však počasie upokojí a čaká nás niekoľko dní so slnečnou a stabilnou oblohou, informuje o tom portál iMeteo.
Ochladenie je badateľné na celom území. Napríklad v Hurbanove klesla teplota za 24 hodín o viac než sedem stupňov – z +17,6 °C na +10,2 °C.
Teploty sa budú pohybovať do +16 °C
V nasledujúcich dňoch sa nad naše územie presunie tlaková výš, ktorá prinesie pokojné jesenné počasie. Denné teploty sa budú pohybovať do +16 °C, no počas nocí sa opäť vrátia slabé mrazy do -3 °C.
Meteorológovia očakávajú, že stabilné a suché počasie vydrží niekoľko dní. Po upršanom začiatku týždňa nás tak čaká príjemná jesenná atmosféra, ideálna na prechádzky či víkendové výlety do prírody.