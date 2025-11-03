Meteorológovia očakávajú, že počas dňa bude zrážkové pole postupovať ďalej na východ.
Nad územie Slovenska dorazil studený front, ktorý prináša výraznú zmenu počasia, dážď, vietor a ochladenie. Pôvodne sa očakávalo, že zrážky zasiahnu naše územie už včera (2. novembra), no front sa spomalil a rozsiahle dažďové pole dorazilo až dnes nadránom, informuje na webe iMeteo.
Radarové zábery ukazujú súvislý pás zrážok, ktorý sa tiahne od západu krajiny až po stredné Slovensko. Najintenzívnejší dážď sa vyskytuje v severných okresoch, kde môže spadnúť až 30 milimetrov zrážok.
Okrem dažďa na Slovensko dorazilo aj citeľné ochladenie
Meteorológovia očakávajú, že počas dňa bude zrážkové pole postupovať ďalej na východ. Ráno a dopoludnie bude daždivé, postupne sa zrážky rozšíria aj do ďalších oblastí. Okrem dažďa dorazilo aj citeľné ochladenie, zatiaľ čo na západe Slovenska teploty klesli k +10 °C, na východe sa ešte držia okolo +14 °C.