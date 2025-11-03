Kategórie
TASR
dnes 3. novembra 2025 o 19:50
Čas čítania 0:34

NDS spúšťa predaj diaľničných známok o mesiac skôr. Motoristi zaplatia rovnaké sumy

NDS spúšťa predaj diaľničných známok o mesiac skôr. Motoristi zaplatia rovnaké sumy
Zdroj: PxHere

Motoristi môžu kúpiť známky cez oficiálne kanály, ceny zostávajú nezmenené – jednodňová, desaťdňová, mesačná či ročná známka majú rovnakú cenu ako tento rok

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila predaj diaľničných známok na rok 2026 o mesiac skôr ako po minulé roky. Ceny známok sa nemenia. Diaľničiari upozornili motoristov, aby pri kúpe využívali oficiálne predajné kanály. Vyhnú sa tak poplatkom navyše a potenciálnym komplikáciám pri reklamáciách.

Motoristi zaplatia rovnaké sumy

Cena 365-dňovej diaľničnej známky ostáva 90 eur, 30-dňová známka stojí 17,10 eura, desaťdňová známka je dostupná za 10,80 eura a jednodňová diaľničná známka má cenu 8,10 eura. Motoristi tak aj naďalej zaplatia rovnaké sumy ako v tomto roku.

Od januára 2025 sa zjednotili pravidlá pre nákup všetkých typov elektronických diaľničných známok. Kým dovtedy bolo možné posunúť dátum začiatku platnosti známky od času nákupu o 13 dní, od poslednej edície známok je posun možný až o 60 dní.

Diaľničnú známku je naďalej možné zakúpiť si cez web www.eznamka.sk, aplikáciu eZnamka alebo na informačno-predajných miestach pri hraničných priechodoch.

dialnica
Zdroj: Facebook/ Národná diaľničná spoločnosť
