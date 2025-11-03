Zadarmo uvidíme len meno a priezvisko, ostatné údaje, ako rodné číslo či adresa, sa sprístupnia až po úhrade 6 eur.
Od roku 2027 sa zrejme zmení spôsob, akým si bežne overujeme, komu patrí dom, byt či pozemok. Úrad geodézie a katastra plánuje obmedziť prístup k detailným údajom vo verejnom registri nehnuteľností, informujú tvnoviny.sk.
Za kompletné údaje si budete musieť priplatiť
Dnes stačí otvoriť mapu a okamžite vidíme všetky údaje o vlastníkoch. Po novom však budú dostupné len základné informácie, a to meno a priezvisko. Ak budete chcieť kompletné údaje vrátane rodného čísla, dátumu narodenia či adresy, bude potrebné zaplatiť poplatok 6 eur.
Úrad zmenu odôvodňuje ochranou osobných údajov. Advokáti ju vítajú, keďže podľa nich kataster zverejňuje viac, než by mal. Naopak, Transparency International upozorňuje, že poplatky nemusia byť opodstatnené.
Zavádza sa aj povinná registrácia
Zavádza sa aj povinná registrácia používateľov, aby štát vedel, kto a čo si prezerá. Cieľom má byť vyššia bezpečnosť a prevencia podvodov, napríklad proti falšovaniu údajov pri predaji nehnuteľností.
Zmeny môžu mierne zvýšiť náklady pri kúpe nehnuteľnosti, no podľa realitných maklérov to pri vysokých cenách bytov a domov nebude výrazný rozdiel. Ak novelu parlament schváli, nové pravidlá vstúpia do platnosti v roku 2027.