Katarína Jánošíková
dnes 4. novembra 2025 o 15:00
Čas čítania 0:35

Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje

Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
Zdroj: TASR - Martin Baumann,Pavel Neubauer

Ide o sviatky 8. máj a 15. september.

Schvaľovanie konsolidačných opatrení prinieslo aj legislatívno-technickú chybu ohľadom dvoch štátnych sviatkov. 8. máj a 15. september síce dočasne neuznávajú za dni pokoja, no Zákonník práce zamestnancom stále zaručuje stopercentný príplatok za prácu v tieto dni.

Odvolali sa na to zamestnávatelia a odborári, podľa ktorých tak konsolidácia stráca svoj zmysel. Ministerstvo práce avizovalo, že chybu opravia.

Ak je sviatok dočasne zrušený, vzniká problém v nadväznosti na Zákonník práce. Ten stanovuje, že zamestnanec má za prácu vo sviatok nárok na príplatok vo výške najmenej 100 percent jeho priemerného zárobku. V tieto dni tak zamestnanci stále majú nárok na príplatky. Vláda priznala svoju chybu a sľúbila opravenie chýb v zákone do už bývalých sviatočných dátumov.

„Predkladateľom bolo ministerstvo financií. Vyskytla sa tam legislatívno-technická chyba, ktorú všetci priznali. Tá bude odstránená. Máme čas, lebo prvý sviatok, ktorého sa to týka, je 8. máj,“ uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

Erik Tomáš
Zdroj: TASR - Martin Baumann,Pavel Neubauer
