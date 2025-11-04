Je známy ako druhý muž v americkej vláde v období prezidenta Georgea Busha mladšieho
Vo veku 84 rokov v utorok zomrel bývalý americký viceprezident Dick Cheney. Druhým mužom v americkej vláde bol v období prezidenta Georgea Busha mladšieho. Je považovaný za vôbec najvplyvnejšieho viceprezidenta Spojených štátov v modernej ére a architekta takzvanej vojny proti terorizmu, informuje televízia CNN.
