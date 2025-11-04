Maroš Žilinka na porušenie zákonu upozornil na sociálnej sieti.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka tvrdí, že ministerstvo zdravotníctva postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonom.
Žilinka upozornil, že MZ nerešpektovalo zákonný príklaz.
Ministerstvo podľa Žilinku pochybilo „tým, že zastavilo konanie, ako orgán verejnej správy v rozpore so zákonnou povinnosťou ODOPRELO vecne o žiadostiach rozhodnúť (o vydaní povolenia ALEBO o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia), čím zasiahlo v neprospech práv administratívneho konania.“
Generálny prokurátor Maroš Žilinka detailne vysvetlil, prečo Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR) porušilo zákon pri povoľovaní ambulancií Záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Podľa Žilinku malo MZ SR konať a rozhodnúť do desiatich dní po tom, ako mu bola 11. augusta doručená správa o výsledku výberového konania, pretože ako správny orgán bolo viazané záväzným výsledkom výberového konania.
Namiesto toho však MZ SR správu 12. augusta vrátilo Operačnému stredisku, čím odoprel právo účastníkov na riadne rozhodnutie. „MZ SR svojím postupom, keď po tom, ako mu 11. augusta bola doručená Správa Operačného strediska ZZS o výsledku výberového konania z 31. júla, túto správu 12. augusta vrátilo operačnému stredisku, po čom operačné stredisko 13. augusta zrušilo výberové konanie a MZ SR 8. októbra zastavilo konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ZZS, konalo v rozpore so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zákonom o správnom konaní,“ uviedol Žilinka.
Navyše, Operačné stredisko zrušilo výberové konanie bez právneho základu a právomoci, čím podľa prokurátora vznikol nulitný správny akt. Napokon MZ SR vydalo 8. októbra nezákonné rozhodnutie o zastavení konania, čím odoprelo vecne o žiadostiach rozhodnúť a zasiahlo tak v neprospech práv účastníkov konania. Toto výberové konanie bolo pritom vyhlásené v máji, no v auguste ho Operačné stredisko zrušilo už po kritike netransparentnosti.