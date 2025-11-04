Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 4. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:00

V jednom krajskom meste na Slovensku zaznamenali päťnásobný nárast chorobnosti. Identifikovali 259 prípadov žltačky

V jednom krajskom meste na Slovensku zaznamenali päťnásobný nárast chorobnosti. Identifikovali 259 prípadov žltačky
Zdroj: TASR-František Iván, František Iván, Roman Hanc,

Choroba sa začína príznakmi podobnými chrípke a príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč.

Hygienici zaznamenali od začiatku tohto roka v Trnavskom kraji 259 prípadov vírusovej žltačky typu A (VHA). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje trojnásobný nárast chorobnosti. Pre TASR to uviedla Zuzana Kováčová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trnave.

Najvyššia chorobnosť je zaznamenaná v okresoch Dunajská Streda (100 prípadov) a Galanta (78 prípadov). Chorobnosť v ďalších okresoch je nasledovná: okres Skalica (30 prípadov), okres Trnava (28 prípadov), okres Senica (15 prípadov), okres Hlohovec (päť prípadov), okres Piešťany (tri prípady),“ priblížila pre TASR.

V porovnaní s minulým rokom evidujú hygienici päťnásobný nárast chorobnosti v okrese Trnava. „Od začiatku októbra evidujeme v tomto okrese 16 ochorení na VHA, z toho dva menšie epidemické výskyty po tri prípady ochorení, jeden prípad v rámci rodinného výskytu a deväť prípadov je sporadických,“ ozrejmila. V okrese Hlohovec sú od začiatku októbra evidované tri sporadické prípady ochorení na VHA.

RÚVZ so sídlom v Trnave nariaďuje osobám, ktoré boli v kontakte s chorými, karanténne opatrenia, tieto osoby sú pod lekárskym dohľadom a ďalej nariaďuje príslušné protiepidemické opatrenia podľa charakteru ohniska nákazy (napríklad školský kolektív, pracovisko),“ doplnila.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom.

Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých prejaví zožltnutím kože a očných bielok. Prevenciou je časté a dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie zásad osobnej hygieny.

Súvisiace témy:
Správy z domova Zdravotníctvo
