Novým starostom New Yorku sa aj po Trumpových útokoch a vyhrážkach stal Zohran Mamdani
- Novozvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani v utorok vyhlásil, že jeho rozhodujúce víťazstvo vo voľbách ukazuje cestu, ako poraziť amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je ostrým kritikom jeho demokratických politík.
- Mamdani povedal, že vyhral, pretože Newyorčania si dovolili dúfať, že nemožné sa môže stať možným.
Citát: „Ak niekto môže ukázať národu, ktorý Donald Trump zradil, ako ho poraziť, je to mesto, ktoré ho vynieslo na vrchol,“ povedal 34-ročný Mamdani vo svojom víťaznom prejave. „V tejto chvíli politickej temnoty bude New York svetlom,“ vyhlásil novozvolený starosta.
Širší kontext: Mamdani sa narodil v Ugande v rodine indického pôvodu a od svojich siedmich rokov žije v USA. Podľa Sky News sa stane prvým moslimom, prvým človekom pôvodom z Južnej Ázie a najmladšou osobou za posledné storočie, ktorá bola zvolená na post starostu New Yorku.
Mamdani vo voľbách zvíťazil aj napriek ostrým útokom na jeho osobu zo strany podnikateľských elít, konzervatívnych mediálnych komentátorov a samotného Trumpa. Prísahu zloží na Nový rok.
V utorok zvíťazili demokratickí kandidáti aj v niekoľkých ďalších amerických mestách, ako sú Pittsburgh, Detroit či Buffalo. Američania si tiež volili guvernérov štátov Virgínia a New Jersey, kde v oboch prípadoch takisto vyhrali demokratické kandidátky.
Trump odmietol prevziať akúkoľvek zodpovednosť za výsledky utorkových volieb. V príspevku na sociálnej sieti Truth Social citoval anonymné „osoby skúmajúce verejnú mienku“, ktoré naznačili, že porážka republikánov bola spôsobená shutdownom a skutočnosťou, že jeho meno nebolo na volebných lístkoch.
BREAKING: In the most stunning moment of NYC Mayor-elect Zohran Mamdani's acceptance speech, he directly calls out Trump, saying "Donald Trump, since I know you're watching, I have four words for you: Turn the volume up."— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) November 5, 2025
🔥🔥pic.twitter.com/Nb3FvEByee
