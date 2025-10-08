Rozšírenie systému PAAS v Starom Meste je plánované na 5. novembra.
- Hlavné mesto plánuje spolu s mestskou časťou Staré Mesto zaviesť od 5. novembra regulovaný systém parkovania PAAS v lokalite SM2 - Hrad, Sokolovňa. Lokalita je ohraničená ulicami Palisády, Štefánikova, Pražská, Na Slavíne, Stará vinárska a Mudroňova.
- Samospráva tým nadviaže na už zavedené zóny SM0 - Panenská a SM1 - Blumentál. Obyvatelia bývajúci na hraniciach jednotlivých zón, teda SM2, SM0, SM1, budú môcť parkovať v okrajových uliciach susednej zóny po zakúpení rezidentskej parkovacej karty ako rezidenti.
- Hlavné mesto zároveň upozorňuje, že parkovanie pred vlastnou garážou nie je možné. Zákon totiž neumožňuje státie pred vjazdmi, a to bez ohľadu na vlastníctvo garáže alebo pozemku.
- V zóne pribudli aj cik-cak čiary, teda miesta s krátkodobým zastavením.
Citát: „Po zavedení parkovacej politiky bude možné parkovať už len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade hodinového parkovného,“ približuje bratislavský magistrát s tým, že lokalita bude spoplatnená každý deň od 8.00 h do polnoci, a to cez pracovné dni sadzbou 1,5 - 2 eurá a cez víkend a sviatky sadzbou 0,75 až 1 euro na hodinu (podľa vyťaženosti úseku).
Širší kontext: V rámci dopravných zmien bude parkovanie na Pražskej ulici umožnené len rezidentom. Na Starej vinárskej ulici vznikli parkovacie miesta s osobitným režimom pre obsluhu materskej školy, v jej okolí zaviedli aj najvyššiu povolenú rýchlosť 30 km/h.
Obyvatelia Puškinovej ulice a jej okolia budú môcť parkovať aj v prienikovom úseku so zónou SM1, konkrétne na uliciach Leškova a Čajkovského. Staré Mesto zároveň na Sokolskej ulici upravilo nespevnenú plochu pre legalizovanie parkovania, ide o úsek prístupný z Pražskej ulice.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
Prečítaj si aj tieto články: