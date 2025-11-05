V jeho Strane vidieka sú iba traja poslanci.
- Predseda Strany vidieka Rudolf Huliak tvrdí, že má v parlamente piatich spriaznených poslancov, ktorí podľa neho podporujú programové vyhlásenie jeho strany, upozornil na to Denník N.
- Tvrdí, že s nimi dokáže spolupracovať pri predkladaní návrhov zákonov.
- Huliak avizoval, že verejnosť sa mená týchto poslancov dozvie už pri najbližšom hlasovaní.
- Odmietol ich však konkretizovať s tým, že o spoluprácu nejde formálne, ale o neoficiálnu podporu jeho legislatívnych návrhov.
Širší kontext: V parlamente pôsobia traja poslanci Strany vidieka. Huliak hovoril o piatich spriaznených poslancoch už v minulosti, keď predstavil zákon o hazarde. Vtedy návrh podporil aj nezaradený poslanec Miroslav Radačovský, ktorého Huliak považuje za jedného z partnerov pri hlasovaní.
Meno piateho poslanca však nepoznajú ani členovia samotnej strany. Koordináciu piatich poslancov nebolo doteraz vidieť pri žiadnych spoločných hlasovaniach.
24. októbra 2025 o 6:23 Čas čítania 1:03 Parlament schválil novelu zákona o hazardných hrách. Tipos bude môcť preberať kasína po celom Slovensku
