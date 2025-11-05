Nemocnica odmieta, že kardiochirurg uprednostnil brífing ministra pred pacientkou.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach odmieta tvrdenia, že kardiochirurg Adrian Kolesár uprednostnil účasť na tlačovom brífingu ministra Samuela Migaľa pred operáciou pacientky, ktorá neskôr zomrela. Ústav tvrdí, že Kolesár sa brífingu 6. augusta zúčastnil až po ukončení operačného výkonu. Rodina zosnulej pacientky sa podľa denníka Korzár obrátila na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože sa domnieva, že lekár bol v čase operácie na brífingu.
„Tvrdo sa ohradzujeme voči nepravdám a medializovaným vyjadreniam, ktoré vytvárajú dojem, že doc. MUDr. Adrian Kolesár uprednostnil brífing ministra Samuela Migaľa pred záchranou života pacientky. Nie je to pravda,“ uviedol VÚSCH. Ústav zároveň upozornil, že takéto tvrdenia poškodzujú dôveru v zdravotnícke zariadenie aj v prácu jeho lekárov.
Nemocnica tvrdí, že lekárova účasť na tlačovke neovplyvnila výsledok operácie
Podľa vyjadrenia ústavu Kolesárova účasť na brífingu nijako neovplyvnila priebeh ani výsledok operácie. VÚSCH pripomenul, že každý zákrok vykonáva tím viacerých odborníkov a zdravotníckeho personálu. „Predmetný prípad je v súčasnosti v štádiu vykonávania dohľadu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ doplnil ústav s tým, že sa k prípadu nebude ďalej vyjadrovať, kým prebieha vyšetrovanie.
Ústav zároveň vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulej pacientky a zdôraznil, že jeho lekári robia maximum pre záchranu života a zdravia pacientov. „Naša snaha vynaložená na záchranu života a zdravia je vždy maximálna a nie je limitovaná finančnými ani ekonomickými faktormi,“ uviedol VÚSCH.
Minister Samuel Migaľ sa vo VÚSCH podrobil operácii srdca 22. júla. Brífing, na ktorom sa 6. augusta zúčastnil spolu s Kolesárom, sa konal v deň, keď lekár operoval pacientku, ktorá neskôr zomrela.