Drony počas víkendu testovali rádiové frekvencie bezpečnostných zložiek a mohli destabilizovať okolie základne, kde sú uskladnené americké jadrové zbrane.
Belgický minister obrany Theo Francken v pondelok označil sériu preletov neidentifikovaných dronov v blízkosti leteckej základne Kleine Brogel za súčasť špionážnej operácie. Na základni sú uskladnené americké jadrové zbrane.
Francken potvrdil, že počas víkendu drony prileteli do oblasti v blízkosti základne na severovýchode Belgicka v dvoch fázach – v sobotu a v nedeľu večer. V prvej fáze „malé drony testovali rádiové frekvencie belgických bezpečnostných zložiek“ a v druhej fáze prileteli „veľké drony s cieľom destabilizovať oblasť a ľudí,“ povedal Francken televíznej stanici RTBF.
„Pripomína to špionážnu operáciu. Neviem, kto je za tým. Máme nejaké predstavy, ale so špekuláciami by som bol opatrný,“ povedal Francken. Pred mesiacom preletelo niekoľko dronov ponad belgickú vojenskú základňu v blízkosti hraníc s Nemeckom. Ich operátorov nebolo možné s istotou určiť. Francken vylúčil, že prelety dronov cez víkend mohli byť žartom.
„Rušička bezpečnostných zložiek nefungovala, pretože otestovali našu rádiovú frekvenciu a zmenili frekvenciu. Majú svoje vlastné frekvencie. Amatér by to nedokázal,“ uviedol Francken. Na otázku, či drony nemohli zostreliť, odpovedal: „Ak sú nad vojenskou základňou, môžeme ich zostreliť. Ak sú v blízkosti, musíme byť veľmi opatrní, pretože môžu spadnúť na dom, auto alebo človeka. To je úplne iná situácia.“ Belgicko podľa neho nie je pripravené na hrozbu, ktorú predstavujú drony.
V uplynulých mesiacoch Rusko narušilo vzdušný priestor v Estónsku a Poľsku
„Systémy protivzdušnej obrany, ktoré si dokážu poradiť s dronmi, sme mali nakúpiť už pred piatimi alebo desiatimi rokmi,“ dodal. V uplynulých mesiacoch Rusko narušilo vzdušný priestor najmä v Estónsku a Poľsku, páchatelia letov dronov v Dánsku a Nemecku zatiaľ neboli identifikovaní. Po zistení prítomnosti dronu pri letisku Berlín-Brandenburg sa zastavili lety na takmer dve hodiny.