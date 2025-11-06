Vladimir Rychagov odmieta peniaze vrátiť. Veril, že ide o koncoročný bonus.
Robotník z mesta Chanty-Mansijsk v Rusku sa postaví pred súd po tom, ako mu zamestnávateľ omylom poslal viac než 7 miliónov rubľov (zhruba 75-tisíc eur), ktoré boli určené pre jeho 34 kolegov. Za peniaze si kúpil automobil a odsťahoval sa do iného mesta, informuje portál The Sun.
K chybnému prevodu došlo začiatkom roka v dôsledku softvérovej poruchy. Napriek opakovaným výzvam od zamestnávateľa Vladimir Rychagov odmieta peniaze vrátiť a tvrdí, že veril, že ide o koncoročný bonus. „Na internete som si prečítal, že ak ide o technickú chybu, nie som povinný peniaze vrátiť,“ uviedol pre ruskú televíziu Channel 5.
Zástupca spoločnosti Roman Tudachkov však pre médiá zdôraznil, že „žiadna 13. mzda nebola plánovaná a prevod bol jednoznačne chybný“. Firma sa preto rozhodla obrátiť na súd.
Prípad, ktorý sa teraz dostane až pred Najvyšší súd Ruska, vyvolal diskusiu o tom, ako majú zamestnanci postupovať pri chybne vyplatených mzdách. Podobné situácie v iných krajinách upozorňujú na rastúce riziko chýb v automatizovaných mzdových systémoch a potrebu prísnejšej kontroly pri elektronických platbách.