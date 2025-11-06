Kategórie
TASR
dnes 6. novembra 2025 o 6:30
Čas čítania 0:50

Rusko chce obnoviť jadrové skúšky. Reaguje tak na Trumpove vyjadrenie

Rusko chce obnoviť jadrové skúšky. Reaguje tak na Trumpove vyjadrenie
Zdroj: TASR/AP

Putin nariadil vypracovať návrhy na obnovenie jadrových skúšok.

  • Ruský prezident Vladimir Putin v stredu nariadil šéfom tajných služieb, relevantným civilným agentúram a ministrom zahraničia a obrany, aby vypracovali návrhy na obnovenie testov jadrových zbraní.
  • Reagoval tak na rovnaký minulotýždňový krok amerického prezidenta Donalda Trumpa.
  • Minister obrany Andrej Belousov ruskému prezidentovi povedal, že v dôsledku nedávnych vyjadrení a krokov Spojených štátov „odporúča okamžite pripraviť sa na rozsiahle jadrové testy“.
  • Dodal, že testovací areál na arktickom súostroví Nová zem by mohol poslúžiť na tieto účely v priebehu krátkeho času.

Citát: „Nariaďujem ministerstvu zahraničných vecí, ministerstvu obrany, špeciálnym službám a príslušným civilným agentúram, aby urobili všetko možné na získanie ďalších informácií o tomto probléme, analyzovali ho na Bezpečnostnej rade a vypracovali návrhy na možné začatie prípravných prác na jadrových skúškach,“ uviedol ruský prezident.

Širší kontext: Putin tvrdí, že Rusko vždy striktne dodržiavalo svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). Ak by Spojené štáty alebo akákoľvek iná jadrová veľmoc začali skutočne opäť testovať jadrové zbrane, Rusko by začalo tiež.

Spojené štáty vykonali posledný test jadrovej zbrane v roku 1992, Čína a Francúzsko 1996 a bývalý Sovietsky zväz 1990. Rusko ako nástupca ZSSR doteraz jadrovú skúšku nevykonalo. Trump 30. októbra oznámil, že nariadil ministerstvu obrany, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane, pretože to robia aj iné krajiny.

3. novembra 2025 o 18:30 Čas čítania 0:35 USA ohlásili návrat k jadrovým testom. Trump tvrdí, že Rusko a Čína ich vykonávajú v tajnosti USA ohlásili návrat k jadrovým testom. Trump tvrdí, že Rusko a Čína ich vykonávajú v tajnosti
29. októbra 2025 o 18:08 Čas čítania 0:42 Rusi otestovali nové supertorpédo Poseidon. Unesie aj jadrové hlavice, malo by byť schopné vyvolať rádioaktívne vlny cunami Rusi otestovali nové supertorpédo Poseidon. Unesie aj jadrové hlavice, malo by byť schopné vyvolať rádioaktívne vlny cunami
27. októbra 2025 o 16:18 Čas čítania 0:56 Rusko ruší dohodu s USA o likvidácii plutónia. Je kľúčová pre výrobu vyššieho počtu atómových zbraní Rusko ruší dohodu s USA o likvidácii plutónia. Je kľúčová pre výrobu vyššieho počtu atómových zbraní
Zdroj: TASR/AP
