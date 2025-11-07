Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 7. novembra 2025 o 8:57
Čas čítania 0:43

V Rakúsku našli skrýšu Hamasu. Zbrane boli určené na teroristické útoky v Európe

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V Rakúsku našli skrýšu Hamasu. Zbrane boli určené na teroristické útoky v Európe
Zdroj: Wikimedia Commons

V kufri v prenajatej skladovacej miestnosti vo Viedni úrady zaistili päť pištolí a desať zásobníkov.

Rakúske spravodajské služby odhalili vo Viedni skrýšu so zbraňami, pravdepodobne napojenú na palestínske militantné hnutie Hamas. Podľa vyhlásenia vlády mali byť použité na „teroristické útoky v Európe“.

„Podľa súčasného stavu vyšetrovania boli pravdepodobne terčom týchto útokov izraelské alebo židovské inštitúcie v Európe,“ uviedlo rakúske ministerstvo vnútra. Britský Národný kriminálny úrad (NCA) ešte v pondelok zatkol v Londýne 39-ročného britského občana, ktorý „mal na skrýšu väzby“.

Zaistili päť pištolí a desať zásobníkov

Odhalenie skrýše so zbraňami a zatknutie podozrivého bolo súčasťou medzinárodne koordinovaného vyšetrovania rakúskeho Riaditeľstva pre ochranu štátu a spravodajské služby (DSN). Bolo zamerané na „globálnu teroristickú organizáciu s napojeniami na Hamas“. V kufri v prenajatej skladovacej miestnosti vo Viedni úrady zaistili päť pištolí a desať zásobníkov.

Ministerstvo vnútra uviedlo, že jeho spravodajská služba nadobudla „podozrenie, že skupina priviezla do Rakúska zbrane na použitie pri možných teroristických útokoch v Európe“.


„Tento prípad opäť ukazuje, že Riaditeľstvo pre ochranu štátu a spravodajské služby má vynikajúcu medzinárodnú sieť a dôsledne zasahuje proti všetkým formám extrémizmu,“ uviedol rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. „Misia je jasná - nulová tolerancia pre teroristov,“ dodal.

6. novembra 2025 o 12:45 Čas čítania 0:54 Nemecký opatrovateľ zabil desať pacientov smrtiacimi injekciami. Chcel si len „uľahčiť nočné služby“ Nemecký opatrovateľ zabil desať pacientov smrtiacimi injekciami. Chcel si len „uľahčiť nočné služby“
6. novembra 2025 o 10:13 Čas čítania 0:38 Hrôza vo Francúzsku: Vodič zrazil viacerých ľudí, dvaja z nich sú v kritickom stave Hrôza vo Francúzsku: Vodič zrazil viacerých ľudí, dvaja z nich sú v kritickom stave
6. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 0:50 Rusko chce obnoviť jadrové skúšky. Reaguje tak na Trumpove vyjadrenie Rusko chce obnoviť jadrové skúšky. Reaguje tak na Trumpove vyjadrenie
Hamas.
Hamas. Zdroj: Ahmed Hasaballah/Getty Images
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Hamas Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
včera o 19:52
Slovenská firma s 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Slovenská firma s 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
pred 2 dňami
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
pred 2 hodinami
Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy
Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy
dnes o 08:05
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 hodinami
Na stanici v Ružomberku našli štyri opustené deti. Utiekli od rodičov, boli bez jedla a vody
Na stanici v Ružomberku našli štyri opustené deti. Utiekli od rodičov, boli bez jedla a vody
pred 2 dňami
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
včera o 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
včera o 19:52
Slovenská firma s 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Slovenská firma s 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
včera o 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
pred 2 hodinami
Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy
Premiér Fico mal prednášať na gymnáziu. Ráno ho pred školou čakali hanlivé nápisy
včera o 14:14
Ruský robotník dostal omylom 7 miliónov rubľov a odmieta ich vrátiť. Prípad rieši súd
Ruský robotník dostal omylom 7 miliónov rubľov a odmieta ich vrátiť. Prípad rieši súd
2. 11. 2025 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
3. 11. 2025 12:00
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 dňami
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
2. 11. 2025 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
2. 11. 2025 14:01
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
2. 11. 2025 6:42
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Lifestyle news
Annet X vydala nový album BBYGIRL. Prináša novú hudobnú éru a spoluprácu s Calinom pred 43 minútami
Nemusíš čakať na Spotify Wrapped. Aplikácia prináša novú funkciu týždenných štatistík pred hodinou
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej premiére pred 2 hodinami
Netflix ukázal nový projekt zo sveta Stranger Things. Zverejnil teaser k animovanému spin-offu pred 2 hodinami
Nara Smith hviezdi vo vianočnej kampani Skims. Kim Kardashian stavila na rodinnú pohodu dnes o 09:18
Vyšiel trailer k filmu o Michaelovi Jacksonovi. Dcéra „kráľa popu“ hovorí o prikrášlenej realite dnes o 08:17
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ dnes o 07:11
Organizátori Rubicon Festivalu prehovorili. Koncert Kanyeho Westa sa vraj uskutoční, plánujú náhradný termín včera o 20:35
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra včera o 19:07
Zahraničie Všetko
Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
pred 3 hodinami
Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
Incident sa mal odohrať v ruskom meste Berezovskij.
Holandsko bude mať najmladšieho predsedu vlády. Toto je víťaz parlamentných volieb
pred hodinou
Holandsko bude mať najmladšieho predsedu vlády. Toto je víťaz parlamentných volieb
Rodinná dovolenka sa zmenila na horor. Roj ázijských sršňov v Laose zabil otca a jeho 15-ročného syna
včera o 09:28
Rodinná dovolenka sa zmenila na horor. Roj ázijských sršňov v Laose zabil otca a jeho 15-ročného syna
Na letisku v Paríži kontrolovali tovar zo Sheinu. Analýza 200 000 balíkov odhalila nelegálne aj nebezpečný výrobky
dnes o 07:11
Na letisku v Paríži kontrolovali tovar zo Sheinu. Analýza 200 000 balíkov odhalila nelegálne aj nebezpečný výrobky
VIDEO: V New Yorku prvýkrát zvolili za starostu moslima. Zohran Mamdani poslal Trumpovi ostrý odkaz
pred 2 dňami
VIDEO: V New Yorku prvýkrát zvolili za starostu moslima. Zohran Mamdani poslal Trumpovi ostrý odkaz
Klenoty z Louvru chceli vraj predať aj na Slovensku. Bezpečnostná firma odhalila zákulisie krádeže
včera o 19:11
Klenoty z Louvru chceli vraj predať aj na Slovensku. Bezpečnostná firma odhalila zákulisie krádeže
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
17. 10. 2025 10:15
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Slovensko Všetko
Na stanici v Ružomberku našli štyri opustené deti. Utiekli od rodičov, boli bez jedla a vody
pred 2 hodinami
Na stanici v Ružomberku našli štyri opustené deti. Utiekli od rodičov, boli bez jedla a vody
včera o 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
pred 29 minútami
Pendolino z Košíc do Prahy sa vracia. Jedlo si budeš môcť objednať priamo na miesto
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
dnes o 05:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
Zvýšia sa príplatky aj minimálna mzda.
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
včera o 06:00
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
pred 2 dňami
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
pred 2 dňami
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
pred 4 dňami
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia