Viktor Kniš
dnes 8. novembra 2025 o 7:30
Čas čítania 0:42

Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor

Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Zdroj: PxHere∕Elsemargriet

Niektoré domácnosti produkujú spaľovaním zakázaných druhov palív vysoké znečistenie.

S príchodom zimy sa začína aj vykurovacia sezóna. Portál Peniaze.sk v tejto súvislosti upozorňuje na nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý nadobudol platnosť v polovici roka. Zameriava sa na znečistenie produkované priemyselnými podnikmi a domácnosťami pri vykurovaní.

Štát chce novelou efektívnejšie riešiť problémy so znečistením, preto po novom umožňuje napríklad aj vstup kontrolórov do bytovej jednotky.

20. októbra 2025 o 11:23 Čas čítania 1:57 Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
21. októbra 2025 o 6:21 Čas čítania 0:54 Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
21. októbra 2025 o 15:54 Čas čítania 0:30 Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata"

V zariadeniach s tepelným príkonom do 0,3 MW nemožno spaľovať napríklad uhoľné kaly a prach, hnedé uhlie energetické či preplástky a druhotné palivá. Od 1. januára sa do zoznamu pridajú aj tuhé druhotné palivá z odpadového dreva. V tomto prípade musí drevo spĺňať kvalitatívne požiadavky príslušnej vyhlášky. Biopalivá a obnoviteľné plyny domácnosti spaľovať môžu.

Nahlásené problematické podniky a domácnosti budú riešiť priamo obce.

Osobnú kontrolu vykoná na podnet obce Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo poverená odborne spôsobilá osoba. Tí skontrolujú stav spaľovacieho zariadenia a v prípade podozrenia odoberú vzorky. Pred vstupom do obydlia musí poverená osoba predložiť poverenie alebo preukaz. 

Ak inšpekcia zistí spaľovanie zakázaných palív, môže príslušnej osobe uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 5000 eur.

radiator, kurenie
Zdroj: PxHere
dnes o 06:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 2 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
pred 3 dňami
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
pred 2 dňami
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
včera o 05:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
pred 2 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
pred 2 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
dnes o 06:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 2 dňami
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
pred 3 dňami
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
včera o 17:42
Autora hanlivých výrokov o Ficovi prichytila riaditeľka gymnázia. Mladíka zadržala polícia
včera o 05:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
pred 2 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
pred 3 dňami
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
2. 11. 2025 16:12
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
3. 11. 2025 12:00
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
2. 11. 2025 16:26
AKTUÁLNE: Na východe Slovenska zasahujú záchranári a hasiči. Na mieste je v bezvedomí maloletá osoba
2. 11. 2025 14:01
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
