Niektoré domácnosti produkujú spaľovaním zakázaných druhov palív vysoké znečistenie.
S príchodom zimy sa začína aj vykurovacia sezóna. Portál Peniaze.sk v tejto súvislosti upozorňuje na nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý nadobudol platnosť v polovici roka. Zameriava sa na znečistenie produkované priemyselnými podnikmi a domácnosťami pri vykurovaní.
Štát chce novelou efektívnejšie riešiť problémy so znečistením, preto po novom umožňuje napríklad aj vstup kontrolórov do bytovej jednotky.
V zariadeniach s tepelným príkonom do 0,3 MW nemožno spaľovať napríklad uhoľné kaly a prach, hnedé uhlie energetické či preplástky a druhotné palivá. Od 1. januára sa do zoznamu pridajú aj tuhé druhotné palivá z odpadového dreva. V tomto prípade musí drevo spĺňať kvalitatívne požiadavky príslušnej vyhlášky. Biopalivá a obnoviteľné plyny domácnosti spaľovať môžu.
Nahlásené problematické podniky a domácnosti budú riešiť priamo obce.
Osobnú kontrolu vykoná na podnet obce Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo poverená odborne spôsobilá osoba. Tí skontrolujú stav spaľovacieho zariadenia a v prípade podozrenia odoberú vzorky. Pred vstupom do obydlia musí poverená osoba predložiť poverenie alebo preukaz.
Ak inšpekcia zistí spaľovanie zakázaných palív, môže príslušnej osobe uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 5000 eur.