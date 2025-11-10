Diaľnicu D1 v smere do Bratislavy dnes ráno paralyzovala hromadná nehoda.
Na diaľnici D1 v smere zo Senca do Bratislavy sa v pondelok (10. novembra) ráno zrazili tri autá, informuje Zelená vlna STVR. Nehoda spôsobila, že sú zablokované dva jazdné pruhy a prejazdný je iba pravý.
Z miesta hlásia rozsiahle kolóny, zdržanie sa odhaduje na takmer 3 hodiny. Obchádzka po starej Seneckej ceste zaberie vodičom asi hodinu.
„Vodičov cestujúcich po diaľnici D1 v smere do Bratislavy upozorňujeme, že v tomto úseku aktuálne evidujeme rozsiahle kolóny a komplikácie v cestnej premávke, a to od miesta zrážky uvedených vozidiel až po približne 30 km diaľnice D1 (Blatné). Vznik kolón v tejto súvislosti evidujeme pre tento úsek aj v smere do Trnavy,“ informovala polícia.