AKTUÁLNE: Zajtra ráno bude mimoriadne zasadať vláda. Fico reaguje na zrážku vlakov

Plánujú prijať rozhodnutia.
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal na pondelok (10. 11.) ráno mimoriadne zasadnutie vlády SR. Príslušní ministri budú na nej informovať o prvých výsledkoch vyšetrovania nedeľnej zrážky vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom. Na ich základe vládny kabinet podľa premiéra prijme potrebné rozhodnutia.
Na železničnej trati medzi Bratislavou a Pezinkom došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Zranenia utrpeli desiatky cestujúcich, 11 ľudí bolo prevezených do nemocníc. K úmrtiu nedošlo. Pre nehodu Univerzitná nemocnica Bratislava aktivovala traumatologický plán. Na mieste nehody naďalej zasahujú všetky záchranné zložky.
9. novembra 2025 o 22:01 Čas čítania 0:23 Nové správy o nehode vlakov: Zverejnili pravdepodobnú príčinu zrážky
9. novembra 2025 o 15:51 Čas čítania 0:40 Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia