Aktuálne informácie o nehode vlakov: V nemocniciach hospitalizovali 79 ľudí

Včerajšia vážna nehoda si vyžiadala desiatky hospitalizácií.
Po nedeľnej (9. 11.) nehode vlakov pri Pezinku skončilo v nemocniciach 79 ľudí. Informuje o tom na sociálnej sieti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
„Na mieste zasahovalo 15 ambulancií záchrannej zdravotnej služby a do nemocníc bolo transportovaných 79 pacientov,“ informovali zdravotní záchranári.
„Po prvotnom ošetrení boli transportované do bratislavských nemocníc na Kramároch a v Ružinove. Všetci boli pri vedomí,“ uviedli z OS ZZS s tým, že 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich.