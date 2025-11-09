Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 9. novembra 2025 o 14:40
Čas čítania 0:54

Podmienky pre vodičské preukazy budú prísnejšie. Zmenili jedno pravidlo

Podmienky pre vodičské preukazy budú prísnejšie. Zmenili jedno pravidlo
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Bez splnenia tejto podmienky nebudú môcť autoškoly žiadateľa do kurzu prijať.

Vláda schválila novelu zákona o cestnej premávke, ktorá má zásadne sprísniť podmienky pre budúcich vodičov. Po novom bude podmienkou na prihlásenie do autoškoly a začatie výcviku preukázanie minimálne nižšieho stredného vzdelania, čo zodpovedá úspešnému ukončeniu 9. ročníka základnej školy (ISCED 2), informuje minv.sk.

Bez splnenia tejto podmienky nebudú môcť autoškoly žiadateľa do kurzu prijať. Toto pravidlo sa bude týkať iba nových uchádzačov a nadobudnúť účinnosť by malo v máji 2026 (po schválení parlamentom). Predkladatelia zdôvodňujú zavedenie vzdelanostnej podmienky snahou o zvýšenie bezpečnosti na cestách.

Argumentujú, že ľudia bez ukončeného základného vzdelania môžu mať problémy s čítaním, písaním a porozumením textu, čo je kľúčové pre osvojenie si dopravných predpisov a úspešné absolvovanie testov. Upozorňujú tiež na nutnosť pochopiť zodpovednosť spojenú s vedením vozidla, pričom niektoré zahraničné štúdie naznačujú, že vodiči s veľmi nízkym vzdelaním častejšie porušujú pravidlá.

Návrh však vyvolal kritiku od odborníkov a sociálnych organizácií. Upozorňujú, že opatrenie môže byť diskriminačné a zasiahne najmä ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tí často nedokončia základnú školu nie pre nedostatok schopností, ale kvôli vážnym sociálnym problémom, rodinným prekážkam či zdravotným ťažkostiam.

Kritici varujú, že obmedzenie prístupu k vodičskému preukazu by týmto ľuďom mohlo ešte viac zhoršiť možnosti zamestnania v profesiách, kde je vodičák nevyhnutný. Zároveň pripomínajú, že súčasné autoškolské skúšky už spoľahlivo preverujú odbornú spôsobilosť a pochopenie pravidiel u každého uchádzača bez ohľadu na jeho formálne vzdelanie.

šoférovanie, auto
Zdroj: Unsplash / Jan Baborák
