Aktivisti z Greenpeace Slovensko zablokovali hlavný vchod Ministerstva životného prostredia SR.
Aktivisti z organizácie Greenpeace Slovensko v pondelok ráno zablokovali hlavný vchod budovy Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v Bratislave. „Cieľom je symbolicky dopriať prírode aspoň jeden deň oddychu od deštruktívnych krokov vedenia rezortu,“ zdôvodnili. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v tejto súvislosti avizuje trestné oznámenia. Na miesto podľa neho privolali políciu.
„Príroda potrebuje aspoň jeden deň pokoj. To, čo predvádza minister životného prostredia Tomáš Taraba so svojou ‚družinou‘, prekračuje všetky medze. Zanechávajú po sebe spúšť, kamkoľvek sa pozrieme, či je reč o národných parkoch, škodlivých zákonoch, blokovaní rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, masakroch medveďov a vlkov alebo celkovo nulovej odbornosti, z ktorej urobili štandard,“ uviedli z organizácie na sociálnej sieti.
Taraba sa podľa aktivistov dlhodobo vysmieva všetkým, ktorým skutočne záleží na ochrane životného prostredia. Tvrdia, že sa správa ako minister hospodárstva a zo Slovenska je v zahraničí symbol krajiny, ktorá absolútne zlyháva v ochrane prírody.
Minister hovorí o porušovaní zákonov zo strany aktivistov. Asi desať ľudí podľa neho odmietalo púšťať zamestnancov do práce a obmedzili pohyb ľudí von z budovy, čím ich nezákonne obmedzili na slobode.
„Ekofanatici si myslia, že pre nich zákony neplatia. (...) Nejaký pán sa rozhodol nepustiť do práce napríklad generálneho riaditeľa sekcie vôd. V danej veci ministerstvo, ale aj jednotliví zamestnanci budú podávať trestné oznámenia a na miesto už je privolaná polícia,“ dodal.