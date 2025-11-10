Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 10. novembra 2025 o 10:46
Čas čítania 0:52

Aktivisti zablokovali vchod do budovy ministerstva. Podľa Tarabu na nich zavolali políciu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Aktivisti zablokovali vchod do budovy ministerstva. Podľa Tarabu na nich zavolali políciu
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Aktivisti z Greenpeace Slovensko zablokovali hlavný vchod Ministerstva životného prostredia SR.

Aktivisti z organizácie Greenpeace Slovensko v pondelok ráno zablokovali hlavný vchod budovy Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v Bratislave. „Cieľom je symbolicky dopriať prírode aspoň jeden deň oddychu od deštruktívnych krokov vedenia rezortu,“ zdôvodnili. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v tejto súvislosti avizuje trestné oznámenia. Na miesto podľa neho privolali políciu.

„Príroda potrebuje aspoň jeden deň pokoj. To, čo predvádza minister životného prostredia Tomáš Taraba so svojou ‚družinou‘, prekračuje všetky medze. Zanechávajú po sebe spúšť, kamkoľvek sa pozrieme, či je reč o národných parkoch, škodlivých zákonoch, blokovaní rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, masakroch medveďov a vlkov alebo celkovo nulovej odbornosti, z ktorej urobili štandard,“ uviedli z organizácie na sociálnej sieti.

Taraba sa podľa aktivistov dlhodobo vysmieva všetkým, ktorým skutočne záleží na ochrane životného prostredia. Tvrdia, že sa správa ako minister hospodárstva a zo Slovenska je v zahraničí symbol krajiny, ktorá absolútne zlyháva v ochrane prírody.

Minister hovorí o porušovaní zákonov zo strany aktivistov. Asi desať ľudí podľa neho odmietalo púšťať zamestnancov do práce a obmedzili pohyb ľudí von z budovy, čím ich nezákonne obmedzili na slobode.

„Ekofanatici si myslia, že pre nich zákony neplatia. (...) Nejaký pán sa rozhodol nepustiť do práce napríklad generálneho riaditeľa sekcie vôd. V danej veci ministerstvo, ale aj jednotliví zamestnanci budú podávať trestné oznámenia a na miesto už je privolaná polícia,“ dodal.

9. novembra 2025 o 13:20 Čas čítania 0:54 Pre časť domácností na Slovensku chcú viac peňazí aj voľna. Návrh opozície chce zvýhodniť najzraniteľnejších Pre časť domácností na Slovensku chcú viac peňazí aj voľna. Návrh opozície chce zvýhodniť najzraniteľnejších
9. novembra 2025 o 12:39 Čas čítania 0:43 Polovica Slovákov nepovažuje svoju prácu za užitočnú. Prieskum ukázal, čo rozhodnuje najčastejšie Polovica Slovákov nepovažuje svoju prácu za užitočnú. Prieskum ukázal, čo rozhodnuje najčastejšie
9. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 0:59 Do Európy sa dostal nebezpečný druh mravca. Jeho bodnutie spôsobuje anafylaktický šok Do Európy sa dostal nebezpečný druh mravca. Jeho bodnutie spôsobuje anafylaktický šok
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Greenpeace Tomáš Taraba
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:51
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
pred 2 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 2 dňami
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
dnes o 08:03
AKTUÁLNE: Na diaľnici D1 sa zrazili 3 autá. Hlásia zdržanie takmer 3 hodiny
AKTUÁLNE: Na diaľnici D1 sa zrazili 3 autá. Hlásia zdržanie takmer 3 hodiny
pred 3 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 dňami
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
včera o 15:51
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
pred 2 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
včera o 20:12
AKTUÁLNE: Pri Pezinku sa zrazili vlaky. Jeden smeroval z Košíc, druhý z Nitry. Na mieste hlásia zranených
AKTUÁLNE: Pri Pezinku sa zrazili vlaky. Jeden smeroval z Košíc, druhý z Nitry. Na mieste hlásia zranených
pred 4 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
pred 2 dňami
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
pred 2 dňami
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 4 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
pred 4 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
3. 11. 2025 12:00
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 4 dňami
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Lifestyle news
MrBeast otvorí vlastný zábavný park. Fanúšikovia si môžu zahrať hry z jeho videí pred 42 minútami
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia pred hodinou
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 % pred 2 hodinami
Najdlhšie ženatý pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov pred 3 hodinami
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed dnes o 07:27
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku architektúru. Vyzerá skvelo včera o 14:09
V Bratislave vyrastú luxusné byty. Meter štvorcový bude stáť skoro 10-tisíc eur včera o 12:07
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik včera o 09:05
Netflix zverejnil prvých päť minút poslednej série Stranger Things. Will znovu čelí hrôze z Upside Down pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Nové informácie k zrážke vlakov: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
pred hodinou
Nové informácie k zrážke vlakov: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
Polícia zverejnila nové detaily.
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
pred 3 hodinami
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
AKTUÁLNE: Fico chce odvolať vedenie ZSSK
pred hodinou
AKTUÁLNE: Fico chce odvolať vedenie ZSSK
Nové správy o nehode vlakov: Zverejnili pravdepodobnú príčinu zrážky
včera o 22:01
Nové správy o nehode vlakov: Zverejnili pravdepodobnú príčinu zrážky
Nové informácie o zrážke vlakov pri Pezinku: Hlásia ťažko zranených, Fico vyzval Slovákov, aby „nešírili sprostosti“
včera o 21:16
Nové informácie o zrážke vlakov pri Pezinku: Hlásia ťažko zranených, Fico vyzval Slovákov, aby „nešírili sprostosti“
AKTUÁLNE: Na diaľnici D1 sa zrazili 3 autá. Hlásia zdržanie takmer 3 hodiny
dnes o 08:03
AKTUÁLNE: Na diaľnici D1 sa zrazili 3 autá. Hlásia zdržanie takmer 3 hodiny
Zahraničie Všetko
Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo
včera o 15:20
Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo
pred 3 dňami
Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
pred 3 dňami
Holandsko bude mať najmladšieho predsedu vlády. Toto je víťaz parlamentných volieb
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
10. 10. 2025 15:10
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
pred 2 dňami
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
Štát mení pravidlá.
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
pred 3 dňami
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
6. 11. 2025 6:00
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
5. 11. 2025 17:01
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
5. 11. 2025 6:30
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia