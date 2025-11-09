Tento hmyz má v latinskom názve prívlastok Invicta (neporaziteľný), predstavuje zásadnú hrozbu nielen pre ľudí, ale aj pre ekosystémy.
Červený mravec ohnivý (Solenopsis invicta), pôvodom z Južnej Ameriky, je obávaný invázny druh. Vedci potvrdili jeho výskyt na Sicílii neďaleko Syrakúz v septembri 2023. Obyvatelia si všimli jeho agresívne, bolestivé bodnutia zanechávajúce pustuly. Tento druh mravca spôsobuje okrem iného aj anafylaktický šok, informuje CNN.
Tento mravec, ktorý má v latinskom názve prívlastok Invicta (neporaziteľný), predstavuje zásadnú hrozbu nielen pre ľudí, ale aj pre ekosystémy. Ako všežravec ničí pôvodné druhy mravcov, hmyz, plazy, obojživelníky a dokonca aj malé cicavce. V Austrálii má vplyv na ikonické druhy ako koaly a ježury.
Navyše, kráľovné sú schopné naklásť až 1 500 vajíčok denne. Ničia poľnohospodárske plodiny (napr. sójové bôby) a spôsobujú značné ekonomické škody. V USA sa odhaduje, že náklady na kontrolu a škody presahujú 6 miliárd dolárov ročne.
V reakcii na túto hrozbu spustila regionálna vláda v spolupráci s talianskym ministerstvom životného prostredia v júni 2025 program na vyhubenie. Cieľom programu, ktorý vedú vedci z univerzity v Catanii, je zabrániť šíreniu mravca do pevninskej Európy. V boji sa využíva návnada s insekticídom indoxakarbom, ktorá má za cieľ zničiť celú kolóniu vrátane kráľovnej.
Odborníci varujú, že Sicília je v prvej línii a jej neskorá reakcia (až roky po usadení mravca) znižuje šance na úplné vyhubenie. Pripomínajú príklad Nového Zélandu, kde sa invázne druhy podarilo eliminovať vďaka prísnej biosekurite a včasnému monitorovaniu.
Bolestivé bodnutie mravca a jeho preferencia vlhkých oblastí v blízkosti ľudí znamenajú, že invázia s vysokou hustotou mravcov nezostane nepovšimnutá, čo umožňuje rýchlu reakciu a porážku tohto „neporaziteľného“ škodcu.