Minister životného prostredia Tomáš Taraba odvolal Vladimíra Kĺča z pozície riaditeľa Správy Pieninského národného parku, dôvod odvolania však neuviedol. Kĺč, ktorý stál na čele parku od roku 2011, zatiaľ nevie, kto ho nahradí.
„Odvolali ma bez vysvetlenia, oznámil mi to generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody Kamil Kyšeľa,“ uviedol Kĺč pre Denník N.
Vladimír Kĺč sa dlhodobo venuje botanike, ornitológii a výskumu netopierov. Počas jeho pôsobenia sa v PIENAP-e rozbehli pravidelné environmentálne akcie ako Noc netopierov v Pieninách, Bocian v našej obci či Mládež v horách.
