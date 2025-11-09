Opozícia tvrdí, že takmer 40 % týchto domácností žije na hranici chudoby.
Poslanci Národnej rady budú 25. novembra rozhodovať o komplexnom návrhu zákona, ktorý predložili poslankyne Progresívneho Slovenska (Veronika Šrobová, Simona Petrík a Lucia Plaváková). Ich cieľom je adresne pomôcť viac ako 190-tisíc jednorodičovským domácnostiam s 310-tisíc deťmi, ktoré sú často vedené ženami (85 %), informuje portál openiazoc.zoznam.sk.
Podľa opozície žije takmer 40 % týchto domácností na hranici chudoby. Návrh preto okrem zadefinovania pojmu „jednorodičovská domácnosť“ do zákona prináša aj konkrétne opatrenia na posilnenie ich finančnej a sociálnej istoty, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť 1. marca 2026.
Konkrétne ide o zvýšenie prváckeho príplatku na školské potreby zo 110 eur na 150 eur, predĺženie nároku na hradené voľno pri sprevádzaní dieťaťa k lekárovi zo 7 na 14 dní ročne a rovnako predĺženie OČR (ošetrovanie člena rodiny) na 21 dní.
Paralelne s opozičným návrhom avizuje vlastnú pomoc aj minister práce Erik Tomáš. Jeho rezort pripravuje európsky projekt Podpora osamelých rodičov so schváleným zámerom, v rámci ktorého vznikne 46 poradní komplexnej pomoci.
V týchto centrách by mali jednorodičia nájsť psychológa, právnika, ekonóma, sociálneho pracovníka a navyše aj sprievodcu osobnou skúsenosťou a špecializovaného manažéra prípadu, ktorý pre nich zostaví program na mieru. Ďalšou formou podpory má byť nový motivačný príspevok viazaný na zapojenie sa do projektu. Ten by mal byť schválený v novembri a dosahoval by mesačnú výšku 100 € pre jedno, 150 € pre dve a 200 € pre tri a viac detí.