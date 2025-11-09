Nadpolovičná väčšina firiem umožňuje zamestnancom spolurozhodovať o svojom rozvoji.
Z výsledkov medzinárodného prieskumu spoločnosti Alma Career (vrátane Slovenska) vyplýva, že 60 % zamestnancov považuje svoju prácu za zaujímavú, pričom tento pocit rastie úmerne s výškou príjmu.
Viac ako polovica pracovníkov má pocit, že môže uplatniť svoje zručnosti a kvalifikáciu. Zároveň však iba 46 % ľudí vníma svoju prácu ako užitočnú a zmysluplnú.
V súvislosti s lojalitou zvažuje zmenu zamestnania každý tretí zamestnanec. Tento trend je markantný najmä u nízkopríjmových skupín, kde zmenu zvažuje až 47 % ľudí, zatiaľ čo u najlepšie zarábajúcich je to len 22 %. Tieto zistenia poukazujú na to, že konkurencieschopný plat a možnosti kariérneho rastu sú kľúčové pre udržanie zamestnancov.
Čo sa týka vzdelávania, nadpolovičná väčšina firiem (na Slovensku 54 %) umožňuje zamestnancom spolurozhodovať o svojom rozvoji. Táto možnosť stúpa s príjmom (u najlepšie zarábajúcich je to až 76 %) a klesá s vekom. Ak majú zamestnanci túto príležitosť, 41 % z nich ju naplno využíva. Takmer polovica respondentov (v SR a ČR takmer 60 %) vníma vzdelávanie ako dôležitú osobnú investíciu do budúcej kariéry, kým menšia časť sa vzdeláva z obavy, aby nezaostávala, alebo to vníma len ako povinnosť.