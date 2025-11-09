Pozor na podvody, špekulanti prichádzajú stále s novými spôsobmi.
Bežná rutina výberu hotovosti z bankomatu je ohrozená novou formou podvodu. Výskumníci z Glasgowskej univerzity vyvinuli systém s názvom ThermoSecure, ktorý využíva termovíziu a umelú inteligenciu na rekonštrukciu zadaného PIN kódu.
Systém zachytáva minimálne teplotné rozdiely na klávesnici krátko po zadaní kódu a následne AI vyhodnotí, ktoré tlačidlá boli stlačené a v akom poradí, informuje portál plenum.sk.
Systém je najúčinnejší do 20 sekúnd po zadaní PIN-u, kedy dosahuje presnosť určenia kódu až 86 %. Aj po 30 sekundách zostáva riziko vysoké, s presnosťou 76 %. Hoci termovízia je len jednou z mnohých metód podvodov (popri mikrokamerách, falošných klávesniciach a napodobnených paneloch), odborníci radia zaviesť jednoduché, ale účinné opatrenia na ochranu:
Zakrytie klávesnice druhou rukou počas zadávania PIN-u. Ďalej kontrola bankomatu, všímať si akékoľvek neobvyklé, dodatočné alebo neštandardné súčiastky. Počkanie pár sekúnd po zadaní kódu, aby sa znížila čitateľnosť tepelných stôp, alebo stlačiť aj iné čísla na klávesnici, aby ste zanechali tepelnú stopu aj mimo čísel vášho PIN-u.
Odbodníci odporúčajú uprednostniť bezkontaktné platby, ktoré eliminujú nutnosť zadávania PIN-u.