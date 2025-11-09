Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 9. novembra 2025 o 15:51
Čas čítania 0:40

Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Zdroj: Pixabay/Peggy und Marco Lachmann-Anke

Pozor na podvody, špekulanti prichádzajú stále s novými spôsobmi.

Bežná rutina výberu hotovosti z bankomatu je ohrozená novou formou podvodu. Výskumníci z Glasgowskej univerzity vyvinuli systém s názvom ThermoSecure, ktorý využíva termovíziu a umelú inteligenciu na rekonštrukciu zadaného PIN kódu.

Systém zachytáva minimálne teplotné rozdiely na klávesnici krátko po zadaní kódu a následne AI vyhodnotí, ktoré tlačidlá boli stlačené a v akom poradí, informuje portál plenum.sk.

Systém je najúčinnejší do 20 sekúnd po zadaní PIN-u, kedy dosahuje presnosť určenia kódu až 86 %. Aj po 30 sekundách zostáva riziko vysoké, s presnosťou 76 %. Hoci termovízia je len jednou z mnohých metód podvodov (popri mikrokamerách, falošných klávesniciach a napodobnených paneloch), odborníci radia zaviesť jednoduché, ale účinné opatrenia na ochranu:

Zakrytie klávesnice druhou rukou počas zadávania PIN-u. Ďalej kontrola bankomatu, všímať si akékoľvek neobvyklé, dodatočné alebo neštandardné súčiastky. Počkanie pár sekúnd po zadaní kódu, aby sa znížila čitateľnosť tepelných stôp, alebo stlačiť aj iné čísla na klávesnici, aby ste zanechali tepelnú stopu aj mimo čísel vášho PIN-u.

Odbodníci odporúčajú uprednostniť bezkontaktné platby, ktoré eliminujú nutnosť zadávania PIN-u.

9. novembra 2025 o 11:20 Čas čítania 0:41 Huliak rozdal seniorom šeky v hodnote 120-tisíc eur, ktoré nie sú kryté reálnymi peniazmi. Zatiaľ majú len hodnotu papiera Huliak rozdal seniorom šeky v hodnote 120-tisíc eur, ktoré nie sú kryté reálnymi peniazmi. Zatiaľ majú len hodnotu papiera
9. novembra 2025 o 10:01 Čas čítania 0:33 KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
7. novembra 2025 o 5:46 Čas čítania 1:41 TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Pixabay
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Bankomaty Správy z domova Zlodeji
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 06:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 3 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
včera o 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
včera o 17:00
V ďalšej bratislavskej časti spustia PAAS. V týchto uliciach už len tak nezaparkuješ
V ďalšej bratislavskej časti spustia PAAS. V týchto uliciach už len tak nezaparkuješ
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
včera o 12:26
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
včera o 06:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 3 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
včera o 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
včera o 12:26
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
včera o 17:00
V ďalšej bratislavskej časti spustia PAAS. V týchto uliciach už len tak nezaparkuješ
V ďalšej bratislavskej časti spustia PAAS. V týchto uliciach už len tak nezaparkuješ
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
včera o 06:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
pred 3 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
3. 11. 2025 12:00
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
2. 11. 2025 14:01
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Lifestyle news
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku architektúru. Vyzerá skvelo dnes o 14:09
V Bratislave vyrastú luxusné byty. Meter štvorcový bude stáť skoro 10-tisíc eur dnes o 12:07
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik dnes o 09:05
Netflix zverejnil prvých päť minút poslednej série Stranger Things. Will znovu čelí hrôze z Upside Down včera o 17:05
Toto sú nominácie na ceny Grammy. Najviac ich získali Kendrick Lamar a Lady Gaga včera o 08:46
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión pred 2 dňami
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity pred 2 dňami
Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip pred 2 dňami
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest pred 2 dňami
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Na lekársku fakultu budú prijímať bez prijímacieho konania. Môžeš nastúpiť nielen z gymnázia
dnes o 13:56
Na lekársku fakultu budú prijímať bez prijímacieho konania. Môžeš nastúpiť nielen z gymnázia
V Česku je prístup odlišný.
Podmienky pre vodičské preukazy budú prísnejšie. Zmenili jedno pravidlo
dnes o 14:40
Podmienky pre vodičské preukazy budú prísnejšie. Zmenili jedno pravidlo
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
dnes o 10:01
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
Zásadná zmena v Sociálnej poisťovni. Prichádza novinka, ktorá sa týka práceneschopnosti
pred 2 hodinami
Zásadná zmena v Sociálnej poisťovni. Prichádza novinka, ktorá sa týka práceneschopnosti
Slovensko čaká veľká zmena v dedení. Poručiteľ bude môcť určiť, kto z rodiny nedostane nič
dnes o 07:30
Slovensko čaká veľká zmena v dedení. Poručiteľ bude môcť určiť, kto z rodiny nedostane nič
Huliak rozdal seniorom šeky v hodnote 120-tisíc eur, ktoré nie sú kryté reálnymi peniazmi. Zatiaľ majú len hodnotu papiera
dnes o 11:20
Huliak rozdal seniorom šeky v hodnote 120-tisíc eur, ktoré nie sú kryté reálnymi peniazmi. Zatiaľ majú len hodnotu papiera
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Zahraničie Všetko
Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo
dnes o 15:20
Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo
pred 2 dňami
Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
dnes o 08:47
Europoslanec Zdechovský vyhral v lotérii takmer milión korún. Prezradil, čo s nimi plánuje urobiť
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
včera o 07:24
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
Štát mení pravidlá.
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
pred 2 dňami
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
pred 3 dňami
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
5. 11. 2025 17:01
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
5. 11. 2025 6:30
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia