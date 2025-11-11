V lotérii Všetko alebo nič padla ďalšia stotisícová výhra.
- V číselnej lotérii Všetko alebo nič od spoločnosti Tipos padla v pondelkovom žrebovaní hlavná výhra 100 000 eur. Šťastný hráč neuspel ani s jedným tipom.
- Práve to je jedna z dvoch možností, ako v tejto hre získať jackpot.
- Výhercovi priniesli šťastie čísla: 2, 5, 6, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21. Vyžrebované čísla boli: 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 22.
Širší kontext: V lotérii Všetko alebo nič si hráči vyberajú 11 čísel z 22. Každý deň sa žrebujú 11 výherných čísel. Ak hráč uhádne všetky čísla – vyhráva. Ak netrafí ani jedno – vyhráva tiež. V oboch prípadoch môže získať až 100 000 eur.
Do lotérie sa možno zapojiť na predajných miestach Tiposu, cez web eTIPOS.sk, mobilnú aplikáciu alebo SMS. Na jednom tikete je 10 hracích polí a staviť sa dá až na 12 žrebovaní dopredu. Hráči si môžu vybrať vlastné čísla, nechať ich vygenerovať náhodne alebo využiť rýchle stávky. Jeden tip na žrebovanie stojí 1,50 eura.
Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
