PS predstavilo Tím zmeny, ktorý bude diskutovať s ďalšími opozičnými stranami.
Hnutie Progresívne Slovensko v utorok predstavilo Tím zmeny, ktorý bude diskutovať so svojimi náprotivkami zo SaS, KDH a Demokratov a hľadať prienik v konkrétnych témach. Majú tiež sledovať každý krok vlády, upozorňovať na ich prešľapy a pracovať na zmene. Na tlačovej konferencii o tom informoval šéf PS Michal Šimečka.
„Najbližšie voľby môže PS vyhrať. Aj keď vyhráme, je veľmi pravdepodobné, že sami budúcu vládu nezostavíme. Hovorím to dlhodobo a otvorene, že najväčšia šanca na zmenu, na lepšiu a stabilnú vládu je v spolupráci strán KDH, SaS a Demokrati. Preto som veľmi rád, že sa nám darí posunúť túto spoluprácu na vyššiu úroveň,“ poznamenal Šimečka.
Predsedovia týchto opozičných strán a hnutí sa podľa neho dohodli na programových konzultáciách odborníkov o kľúčových oblastiach, pri ktorých budú musieť nájsť zhodu a prieniky medzi programami. Líder PS to označil za dôležité. Politické strany tak budú vedieť, čo môžu od seba očakávať, kde sa zhodnú a ako chcú spoločne priniesť Slovensku zmenu, dodal predseda PS.
„Neznamená to, že sa vo všetkom opozičné strany zhodnú. Ani to neznamená, že budeme mať vždy na všetko rovnaký názor alebo že vždy všetky aktivity budeme robiť spoločne,“ poznamenal Šimečka. Doplnil, že PS sa napríklad nikdy nezhodne s KDH v otázke rovnosti ľudí. Rozdiely im podľa Šimečku nemôžu brániť v tom, aby viedli poctivý dialóg a prípadne spolupracovali v budúcej vláde.
„Musíme byť pripravení nielen na voľby a kampaň, ale aj na ten krok potom, na to, čo bude ešte náročnejšie, na vládnutie v krízovom období. V čase volieb, keď nám občania dajú dôveru, budeme preberať krajinu v hlbokej a dramatickej kríze. Politickej, morálnej, ekonomickej. Čaká nás náročná práca a vážne rozhodnutia,“ skonštatoval Šimečka.
Zoznam lídrov, ktorý predstavilo PS
- Líder zmeny, vedie „tím zmeny“: Michal Šimečka
- Líder zodpovedný za reštart ekonomiky: Ľudovít Ódor
- Líder zodpovedný za financie: Štefan Kišš
- Líder zodpovedný za zahraničné veci: Ivan Korčok
- Líder zodpovedný za políciu a vnútro: Jaroslav Spišiak
- Líder zodpovedný za obranu: Tomáš Valášek
- Líder zodpovedný za hospodárstvo: Ivan Štefunko
- Líder zodpovedný za školstvo: Tina Gažovičová
- Líder zodpovedný za spravodlivosť: Zuzana Števulová
- Líder zodpovedný za zdravotníctvo: Oskar Dvořák
- Líder zodpovedný za prácu a sociálne veci: Simona Petrík
- Líder zodpovedný za pôdohospodárstvo: Peter Horný
- Líder zodpovedný za dopravu: Ján Hargaš
- Líder zodpovedný za životné prostredie: Tamara Stohlová
- Líder zodpovedný za investície: Michal Truban
- Líder zodpovedný za kultúru: Zora Jaurová
- Líder pre spravodajské služby: Peter Bátor