Maďarská vláda pokračuje vo svojom záväzku zvyšovať dôchodky.
Maďarská vláda sa drží svojich záväzkov týkajúcich sa dôchodkov. Od dnešného dňa dostane každý dôchodca dodatočné zvýšenie dôchodku za tento rok v priemere o 51 000 forintov (132 eur).
Oznámil to v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku. Premiér dodal, že postupne zavedú aj 14. mesačný dôchodok, pričom tento proces sa začne už na budúci rok, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Podľa Orbánovho príspevku sa vláda po roku 2010 zaviazala, že bude vždy zachovávať hodnotu dôchodkov a bude v tom pokračovať aj v roku 2025.
Štátny tajomník Ministerstva kultúry a inovácií (KIM) Róbert Zsigó vo videu zverejnenom na Facebooku zdôraznil, že vláda garantuje aj tento rok zvýšenie dôchodkov v súlade s infláciou, takže v novembri budú upravené dôchodky podľa skutočnej ročnej inflácie.
„Zvýšenie doplníme na základe inflačnej prognózy zo začiatku roka. A to nie je všetko, dôchodcovia sa môžu v nasledujúcich mesiacoch tešiť na ďalšie zvyšovanie,“ dodal Zsigó s tým, že doplnený dôchodok príde v decembri. Nové 3,6-percentné zvýšenie začne podľa neho platiť od začiatku budúceho roka a 13. mesačný dôchodok dostanú dôchodcovia vo februári.