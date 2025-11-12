Kategórie
refresher team
dnes 12. novembra 2025 o 8:46
Čas čítania 0:18

Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode

V sobotu 8. novembra 2025 došlo v obchodnom dome v Prahe k incidentu, pri ktorom mal 67-ročný senior sexuálne zaútočiť na 9-ročné dievča.

Podozrivý 67-ročný muž sexuálne napadol 9-ročné dievča. Obeť prenasledoval a vlákal ju do nákladného výťahu. Na mieste jej počas jazdy vložil do ruky svoj odhalený penis a na mobilnom telefóne jej ukazoval pornografické video. Dievčaťu sa, našťastie, podarilo uniknúť.

Muža zadržala polícia na základe kamerových záznamov. Hoci štátny zástupca akceptoval návrh kriminalistov na väzbu, súd tomuto návrhu nevyhovel. Obvinený je preto vyšetrovaný na slobode. V prípade odsúdenia mu hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov.

důchodce
Zdroj: Policie ČR / volně dostupné
