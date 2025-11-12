Kategórie
Lukáš Turčan TASR
dnes 12. novembra 2025 o 10:14
Čas čítania 0:30

Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali

Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
Zdroj: FOTO TASR - Pavel Neubauer
Prípad sa odohral v okrese Trebišov.

V okrese Trebišov v utorok 11. novembra našli 14-ročné nezvestné dievča. Podľa informácií tvnoviny.sk ju údajne držali na povale rodinného domu, kde ju znásilňovali. Podozrivú osobu medzičasom zadržali.

Polícia podozrenie zo znásilnenia a násilného držania mladého dievčaťa v okrese Trebišov preveruje. Uviedla to košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.


„Nateraz môžem potvrdiť, že polícia vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce nielen k náležitému objasneniu skutku, ale aj k získaniu nevyhnutného dôkazového materiálu, ktorý bude nápomocný pri ďalšom vyšetrovaní,“ uviedla s tým, že policajti sa prípadu intenzívne venujú a nateraz skutok preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody.


Illésová spresnila, že polícia nateraz nebude poskytovať bližšie informácie vzhľadom na možné zmarenie ďalších vyšetrovacích úkonov aj citlivosť prípadu.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Pexels/Anete Lusina/volně k užití
Súvisiace témy:
Nezvestná osoba
