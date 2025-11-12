- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Prípad sa odohral v okrese Trebišov.
V okrese Trebišov v utorok 11. novembra našli 14-ročné nezvestné dievča. Podľa informácií tvnoviny.sk ju údajne držali na povale rodinného domu, kde ju znásilňovali. Podozrivú osobu medzičasom zadržali.
Polícia podozrenie zo znásilnenia a násilného držania mladého dievčaťa v okrese Trebišov preveruje. Uviedla to košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Nateraz môžem potvrdiť, že polícia vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce nielen k náležitému objasneniu skutku, ale aj k získaniu nevyhnutného dôkazového materiálu, ktorý bude nápomocný pri ďalšom vyšetrovaní,“ uviedla s tým, že policajti sa prípadu intenzívne venujú a nateraz skutok preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody.
Illésová spresnila, že polícia nateraz nebude poskytovať bližšie informácie vzhľadom na možné zmarenie ďalších vyšetrovacích úkonov aj citlivosť prípadu.