USA poskytli Maďarsku výnimku zo sankcií na ruské energie na rok.
- Spojené štáty v piatok poskytli Maďarsku výnimku zo sankcií na nákup ruskej ropy a plynu na jeden rok, uviedol predstaviteľ Bieleho domu po rokovaniach predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone.
- Tlačová agentúra MTI pôvodne informovala, že Budapešť získa časovo neobmedzenú výnimku z amerických sankcií.
Citát: „Okrem toho od Američanov kúpime nové typy malých amerických modulárnych reaktorov a Američania dodajú aj modernejšie technológie na skladovanie palivových článkov,“ informoval maďarský premiér, podľa ktorého americká vláda zrušila aj sankcie týkajúce sa projektu výstavby atómovej elektrárne Paks 2.
Širší kontext: Maďarsko sa medzitým zaviazalo nakúpiť skvapalnený zemný plyn z USA v hodnote približne 600 miliónov dolárov, uviedol americký predstaviteľ pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity po stretnutí lídrov v Bielom dome. Podľa Orbána sa tiež americká spoločnosť Westinghouse zapojí do maďarského jadrového priemyslu, pričom Maďarsko bude nakupovať jadrové palivo od Spojených štátov.
Orbán sa s Trumpom dohodol aj na nadviazaní novej finančnej spolupráce, na investovaní USA do maďarského vesmírneho priemyslu či na spolupráci vo vojenskom priemysle.
„Mierové snahy musia pokračovať, Maďarsko k nim vyslovene ponúka svoje kapacity,“ podčiarkol Orbán, podľa ktorého sa s americkým prezidentom zhodli na tom, že návrh mierového stretnutia Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti zostáva aktuálnym. „Keď budú splnené všetky predpoklady, stretnutie sa uskutoční,“ uzavrel predseda maďarskej vlády.
