Sociálna poisťovňa od 1. januára zvýši viaceré dávky.
Sociálna poisťovňa (SP) od 1. januára budúceho roka zvýši o 4,1 % viaceré úrazové dávky, konkrétne úrazové renty, pozostalostné úrazové renty, jednorazové odškodnenie, náhradu nákladov spojených s liečením a náhradu nákladov spojených s pohrebom.
Zvýšia sa aj maximálne sumy niektorých úrazových dávok. Poberatelia dávok nemusia o nič žiadať, Sociálna poisťovňa im sumy dávok prepočíta a zvýši automaticky, bez osobitnej žiadosti, uviedol v stredu hovorca SP Martin Kontúr.
Úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázané Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka 2025, t. j. o 4,1 %.
Zmena nastane od nového roka
Sociálna poisťovňa prvýkrát vyplatí úrazové renty a pozostalostné úrazové renty vo zvýšenej sume v januári 2026. Ich sumy prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom januára 2026.
Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude od 1. januára 2026 predstavovať sumu 80 360,80 eura. Rovnako sa na 80 360,80 eura zvyšuje aj maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude od 1. januára 2026 vo výške 40 181,10 eura.
Zvyšuje sa aj maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom - od 1. januára 2026 bude vo výške 4 019,60 eura. Na hodnotu 4 019,60 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.
Od 1. januára SP zároveň zvýši príspevok za prácu v obecnej polícii o 4,1 %, teda rovnako, ako sa zvýšia úrazové renty a pozostalostné úrazové renty. Poberatelia príspevku za prácu v obecnej polícii nemusia o nič žiadať. Sociálna poisťovňa im prvýkrát príspevok vyplatí vo zvýšenej sume v januári 2026. Jeho sumu prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom januára 2026.