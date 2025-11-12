Kategórie
Lukáš Turčan
dnes 12. novembra 2025 o 15:34
Čas čítania 0:55

NOVÝ PRIESKUM: Republika rastie. Ako sa darí Zoroslavovi Kollárovi?

NOVÝ PRIESKUM: Republika rastie. Ako sa darí Zoroslavovi Kollárovi?
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Podľa prieskumu agentúry NMS by koalícia stratila väčšinu v parlamente.

Na základe prieskumu agentúry NMS koalícia stráca väčšinu: Päťpercentnú hranicu by prekročilo celkom 8 strán. Súčasná koalícia by v parlamente nezískala potrebných 76 kresiel.

Smer-SD si drží len 16,3 %, naopak Progresívne Slovensko si upevňuje pozíciu lídra s výrazným náskokom 23,1 %.

S miernym poklesom by sa do parlamentu dostal Hlas-SD so 7,5 %. Na sile naberá aj mimoparlamentná Republika, ktorá sa stáva treťou najsilnejšou stranou s 12,1 %. Top šestku najsilnejších strán dopĺňajú SaS so 6,3 % a Hnutie Slovensko s 8,3 %. Do parlamentu by sa dostalo KDH s 5,4 % taktiež aj Demokrati s 5,3 %.

Pred bránami Národnej rady SR by zostala SNS s 2,4 %, Sme Rodina so ziskom 3,6 % a Maďarská Aliancia s 4 %.

Zoroslav Kollár má len 1 %

Prieskum po prvýkrát zahrnul aj hnutie Zoroslava Kollára - Právo na pravdu. Ak by sa parlamentné voľby konali v novembri, táto strana by získala podporu viac ako 1 % voličov.


„Právo na pravdu si hneď v prvom meraní splnila ‚povinnú jazdu‘ – preskočila hranicu jedného percenta a dotiahla sa na politických súputníkov v týchto vodách,“ uviedol politický analytik NMS Market Research Slovakia Mikuláš Hanes.

Aktuálne opozičné PS by malo na základe týchto výsledkov prieskumu v parlamente 41 poslancov. Smer-SD by získal 29 kresiel, Republika 22, Hnutie Slovensko 15, Hlas-SD 13 kresiel. SaS by malo 11 poslancov, KDH 10 a Demokrati by získali 9 poslancov.

