Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 13. novembra 2025 o 10:17
Čas čítania 1:03

Čínska vedkyňa prepašovala nebezpečný patogén do USA. Vinu priznala, okamžite ju deportovali

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Čínska vedkyňa prepašovala nebezpečný patogén do USA. Vinu priznala, okamžite ju deportovali
Zdroj: Unsplash / Warren Umoh

Súd jej nepridal ďalší trest nad rámec päťmesačného väzenia, ktoré si už odpykala, a po prepustení bude okamžite deportovaná do Číny.

Čínska vedkyňa, ktorá bola v americkom štáte Michigan obžalovaná z pokusu o pašovanie biologického materiálu, v stredu pred súdom priznala vinu. Súd jej však neuložil žiadny ďalší trest nad rámec päťmesačného odňatia slobody, ktoré si už odpykala. Súd rozhodol, že po prepustení z väzenia bude okamžite deportovaná do Číny.

Ako s odvolaním sa na detroitskú pobočku Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) informovala agentúra AP, kauza sa týka patogénu Fusarium graminearum, ktorý môže napádať pšenicu, jačmeň, kukuricu a ryžu a spôsobovať choroby u hospodárskych zvierat aj ľudí. Podľa FBI nemenovaný vedecký časopis označil túto hubu za „potenciálnu zbraň agroterorizmu“.

Dovoz patogénu do USA bez špeciálneho povolenia je prísne zakázaný

Vedkyňu vzali do väzby v júni po tom, ako ju spolu s jej priateľom úrady v USA obvinili zo spoluúčasti na tajnom výskume spomínanej toxickej huby v univerzitnom laboratóriu. Dovoz tohto patogénu do USA bez špeciálneho povolenia je prísne zakázaný. Univerzita, kde Číňanka pôsobila, také povolenie nemala.

11. novembra 2025 o 16:31 Čas čítania 3:37 Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe

Podľa prokurátora Michaela Martina mohla mať činnosť vedkyne „devastujúce následky“, ale preukázať, že konala so zlým úmyslom, sa nepodarilo. „Nemám dôkaz, že by to robila pre dobro ľudstva, ale ani že chcela niekomu ublížiť,“ povedal Martin pred súdom.

Odborník z Univerzity v Indiane Roger Innes, ktorý posudzoval dôkazy na žiadosť obhajoby, uviedol, že pre amerických farmárov ani verejnosť neexistovalo žiadne riziko.
Partner vedkyne, ktorý bol tiež obvinený, je v Číne a nie je pravdepodobné, že by bol vydaný do Spojených štátov.

Číňanka pôsobila ako postdoktorandka na univerzite v čínskom Chang-čou a v roku 2023 získala vízum na výskum v USA. Od leta 2023 pracovala v Michigane.

12. novembra 2025 o 16:20 Čas čítania 1:11 Zelenskyj žiada demisiu dvoch ministrov. Reaguje na korupčný škandál Zelenskyj žiada demisiu dvoch ministrov. Reaguje na korupčný škandál
12. novembra 2025 o 14:57 Čas čítania 0:42 Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
12. novembra 2025 o 14:39 Čas čítania 0:45 VIDEO: Ruský humanoidný robot pokazil svoj debut. Priamo pred divákmi sa zrútil na zem VIDEO: Ruský humanoidný robot pokazil svoj debut. Priamo pred divákmi sa zrútil na zem
ilustračná fotografia.
ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash / Warren Umoh
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:46
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
pred hodinou
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
včera o 14:57
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
včera o 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
včera o 19:31
REBRÍČEK: Toto je 10 najlepších miest sveta. Prvé miesto získala známa európska metropola
REBRÍČEK: Toto je 10 najlepších miest sveta. Prvé miesto získala známa európska metropola
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
včera o 12:46
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
Bývalý šéf SIS Gašparovič je odsúdený za korupciu. Dostal aj peňažný trest
včera o 14:57
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
včera o 10:14
Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
Na východe Slovenska našli nezvestné 14-ročné dievča. Údajne ju držali na povale a znásilňovali
pred 2 dňami
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
8. 11. 2025 6:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
6. 11. 2025 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
6. 11. 2025 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
8. 11. 2025 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Lifestyle news
Adele vstupuje do sveta filmu. Zahviezdi ako herečka v historickej dráme Toma Forda pred 40 minútami
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru pred hodinou
Tom Felton sa po rokoch vrátil ako Draco Malfoy v novom muzikáli. Fanúšikovia nešetrili emóciami pred 2 hodinami
Český remake Chlastu dorazil na Netflix. V rebríčku sledovanosti je na popredných miestach dnes o 07:11
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2 včera o 17:53
Jude Law je Vladimir Putin. V novinke The Wizard of the Kremlin sa zmení na nepoznanie včera o 14:36
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek včera o 13:33
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii včera o 12:51
Dcéra Michaela Jacksona na TikToku ukázala, aký dopad na ňu mali drogy. Jej nos sa navždy zmenil včera o 11:44
Česká čokoláda dobýva svet. Rodinná firma získala zlatú medailu v prestížnej súťaži včera o 10:43
Zahraničie Všetko
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 2 dňami
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Expert organizácie GLOBSEC Tomáš A. Nagy vysvetľuje, ako rýchlo by rakety z Moskvy zasiahli hlavné mestá EÚ, aké bezpečnostné mechanizmy bránia ich odpáleniu a prečo sú minúty rozhodujúce pre strategickú reakciu.
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
včera o 08:46
Dôchodca v Prahe sexuálne napadol 9-ročné dievča. Vyšetrujú ho na slobode
OSN varuje pred tvrdou zimou. Trpieť budú najmä utečenci
pred 2 dňami
OSN varuje pred tvrdou zimou. Trpieť budú najmä utečenci
Zelenskyj žiada demisiu dvoch ministrov. Reaguje na korupčný škandál
včera o 16:20
Zelenskyj žiada demisiu dvoch ministrov. Reaguje na korupčný škandál
Zelenského priateľa, ktorého vyšetrujú pre korupciu, utiekol z Ukrajiny. Prezident hovorí, že nikto nebude chránený
pred 2 dňami
Zelenského priateľa, ktorého vyšetrujú pre korupciu, utiekol z Ukrajiny. Prezident hovorí, že nikto nebude chránený
Studená vlna zasiahne 155 miliónov ľudí v USA. Varovania platia dokonca aj pre Floridu
pred 2 dňami
Studená vlna zasiahne 155 miliónov ľudí v USA. Varovania platia dokonca aj pre Floridu
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Slovensko Všetko
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
pred hodinou
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
pred 18 minútami
Sociálna poisťovňa pripravila novinku pre zamestnávateľov. Skontroluj si penále za oneskorené platby online
pred 3 hodinami
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
včera o 16:00
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
Popradskí študenti napísali list premiérovi po tom, čo polícia odviedla ich spolužiaka za nápis kriedou. Odkazy, ktoré sa začali objavovať po celom Slovensku, ukazujú, že odhodlanie mladých ľudí bojovať nezostalo v novembri 1989.
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 2 dňami
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
8. 11. 2025 7:24
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
7. 11. 2025 5:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
6. 11. 2025 6:00
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia