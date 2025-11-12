Kategórie
TASR
dnes 12. novembra 2025 o 16:20
Čas čítania 1:11

Zelenskyj žiada demisiu dvoch ministrov. Reaguje na korupčný škandál

Zelenskyj žiada demisiu dvoch ministrov. Reaguje na korupčný škandál
Zdroj: Ukrainian Presidential Press Office/AP/TASR

Šéfov dvoch rezortov vyzval, aby položili funkciu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyzval ministra spravodlivosti Hermana Haluščenka a ministerku energetiky Svitlanu Hrynčukovú, aby pre korupčný škandál v energetickom sektore podali demisiu.

Podľa neho nemôžu aj z dôvodu straty dôvery zotrvať na svojich postoch. Haluščenkovi ukrajinská vláda už predtým pozastavila výkon funkcie. Informovala o tom agentúra AFP. 

Zelenskyj označil za absolútne neprijateľné, že v sektore energetiky sú naďalej „nejaké machinácie“, zatiaľ čo Ukrajinci musia každý deň zápasiť s výpadkom dodávok energií v dôsledku ruských útokov.

Odkaz ukrajinskej premiérke

„V prvom rade by mal byť energetický sektor maximálne transparentný, a to vo všetkých procesoch,“ povedal ukrajinský prezident vo videu zverejnenom na sieti Telegram. Ak existujú obvinenia, je podľa neho potrebné na ne reagovať. Požiadal preto ukrajinskú premiérku Juliju Svyrydenkovú, aby od Haluščenka a Hrynčukovej prijala demisiu.


Haluščenko po oznámení o pozastavení výkonu funkcie na sociálnej sieti X napísal, že s rozhodnutím vlády plne súhlasí a považuje ho za civilizovaný a správny scenár počas vyšetrovania. Proti obvineniam sa plánuje brániť. Rezort spravodlivosti už v utorok oznámil, že Haluščenko patrí medzi vyšetrované osoby. Protikorupčné úrady v jeho rezidencii tiež vykonali raziu.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska


Vyšetrovanie korupčného škandálu pod vedením Národného protikorupčného úradu Ukrajiny (NABU) a Špeciálnej protikorupčnej prokuratúry sa týka úplatkov vyplatených údajne pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine. Podľa vyšetrovania zameraného na štátne podniky vrátane jadrovej spoločnosti Enerhoatom korupčníci preprali úplatky vo výške približne 100 miliónov dolárov.


NABU v utorok informoval, že v prípade sú piati zadržaní a siedmi podozriví. Stopy vedú aj k dôverníkovi a obchodnému partnerovi Zelenského z čias jeho hereckej a producentskej kariéry Timurovi Mindičovi. Tento hlavný podozrivý údajne ovplyvňoval štátne rozhodnutia „v energetickom a obrannom sektore“ vo svoj prospech a iba niekoľko hodín pred pondelkovými raziami odcestoval z Ukrajiny.

Aktualizované 16:59 – Ministri po výzve prezidenta Zelenského podali demisiu.
12. novembra 2025 o 14:57 Čas čítania 0:42 Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
11. novembra 2025 o 16:31 Čas čítania 3:37 Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
11. novembra 2025 o 11:34 Čas čítania 0:39 Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
Zelenskyj
Zdroj: TASR/AP/Andrea Rosa
