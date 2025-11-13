Minister tiež plánuje preškoľovanie rušňovodičov a elektronickú kartu na sledovanie ich povinného odpočinku.
Práca rušňovodičov patrí k náročným povolaniam a čoskoro sa ešte sprísni. Po dvoch vážnych železničných nehodách minister dopravy Jozef Ráž avizoval sériu zmien, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť na tratiach, informujú tvnoviny.sk.
Navrhuje zavedenie kamier priamo do kabín rušňovodičov, aby sa predišlo nepozornosti počas jazdy. Ďalším opatrením má byť lepšie zdieľanie polohy vlakov, aby o sebe posádky navzájom vedeli a dokázali reagovať včas. Minister tiež plánuje preškoľovanie rušňovodičov a elektronickú kartu na sledovanie ich povinného odpočinku.
Proti kamerám sa však ostro postavil prezident Federácie strojvodcov Ľubomír Kontúr. Tvrdí, že takéto opatrenie bezpečnosť nezvýši, len zníži pracovný komfort vodičov. „Kamera vlak nezastaví. Naopak, môže spôsobovať zbytočný stres,“ reagoval.