Odborníci upozorňujú na riziká pre konkurenciu a štátny rozpočet.
Začiatkom roka bola na Slovensku zavedená daň zo sladených nealkoholických nápojov. Niektorí výrobcovia sirupov však začali svoje produkty označovať ako výživové doplnky, aby sa vyhli plateniu dane.
Príkladom je jeden ovocný sirup, ktorého cena po preklasifikovaní klesla takmer o polovicu a vrátila sa na úroveň pred zavedením dane. Postupne tento trend nasledovali aj ďalšie značky sirupov.
Hoci etikety spĺňajú formálne náležitosti potravinového zákona, odborníci upozorňujú, že nie všetky produkty skutočne spadajú pod definíciu výživového doplnku. Takýto krok môže narúšať férovú konkurenciu a predstavuje riziko pre štátny rozpočet.
