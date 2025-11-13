Kategórie
Natália Mišániová
dnes 13. novembra 2025 o 9:38
Čas čítania 0:38

Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede

Všetci zamestnanci dostali výpoveď a výroba sa úplne zastavila.

Gemerská mliekareň v Rimavskej Sobote po sedemdesiatich rokoch ukončila svoju činnosť. Z niekdajšieho podniku s plánmi na modernizáciu a export zostala len prázdna budova. Banskobystrický súd na firmu vyhlásil konkurz a všetkých 29 zamestnancov dostalo výpoveď, informoval portál vobraze.sk.

Konkurz začal po návrhu dodávateľa mlieka Agrohelp z Heľpy, ku ktorému sa pridali ďalší veritelia. Podľa bývalého manažéra Jozefa Kováča nešlo o nevyhnutný pád, ale o dôsledok zlých rozhodnutí nových majiteľov. Tvrdí, že podnik bol funkčný, no vedenie konalo neprehľadne a sľuby o modernizácii sa nikdy nenaplnili.

Od roku 2023 patrila mliekareň českej firme Shining Diamonda z Brna, za ktorou stojí líbyjský podnikateľ Mohamed Elfage. Už o rok neskôr sa však podnik dostal do hlbokej straty – namiesto zisku z roku 2022 vykázal mínus 850-tisíc eur. Firma navyše dlhuje štátu aj Sociálnej poisťovni vyše 160-tisíc eur.

Výroba sa zastavila v júni tohto roka a závod zostal bez života. Tak sa uzavrel príbeh tradičnej mliekarne, ktorá bola desaťročia symbolom gemerského regiónu.

gemerská mliekareň
Zdroj: Google Maps
