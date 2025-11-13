Informácie sa aktualizujú dvakrát mesačne.
Sociálna poisťovňa rozšírila svoj systém elektronických služieb pre zamestnávateľov, ktorí odvádzajú poistné. Novinkou je možnosť zobraziť aktuálnu informatívnu sumu penále vzniknutého za neuhradené alebo oneskorené platby poistného.
Údaje sú poskytované najmä informatívne, aby mali zamestnávatelia prehľad o svojich záväzkoch a mohli si skontrolovať správnosť evidovaných údajov bez návštevy pobočky alebo telefonátu. Informácie sa aktualizujú dvakrát mesačne.
Okrem prehľadu je možné neuhradené penále aj okamžite zaplatiť priamo cez systém elektronických služieb. Platobná brána zabezpečí bezpečnú a efektívnu úhradu, pričom predvyplnené údaje znižujú riziko chýb pri zadávaní.
